Hukukçulardan HSK atamalarına tepki: Cumhuriyet'e karşı devrimdir

Yayınlanma: 21.07.2023 - 14:58

Güncelleme: 21.07.2023 - 14:58

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından bazı hakimlerin yaz kararnamesiyle istekleri dışında başka illere atanması, İzmirli hukukçular tepki gösterdi.

Yapılan yazılı açıklamada “Son elli yılda hukukun geliştirilmesi için çaba gösteren Türkiye Barolar Birliğinin kurucu iradesini ortaya koyan, avukat büyüklerimizle birlikte her ilerici eylemin içinde olan kıdemli, İzmirli avukatlarız” diyerek kendilerini tanıtan hukukçular, HSK tarafından yayımlanan 2023 Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi ile yapılan bazı atamaların hukuksuz olduğunu söyledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce hak ihlali kararı verilen Yargıçlar Sendikası Başkanı İzmir Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan’ın isteği dışında Adana Hâkimi olarak görevlendirildiğini, Yargıçlar Sendikası üyesi İzmir Hâkimi Halil Güner’in Çorum’a, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi üyesi Süleyman Mutlu ise Kilis’e atandığı belirtilen açıklamada, İstanbul Ağır Ceza Hâkimi Sercan Karagöz ise kararnameyle, yine isteği dışında Ağrı’ya hakim olarak görevlendirildiği Yargıç Ahmet Çakmak’ın da HSK 2. Dairesi kararı ile ihraç edildiği hatırlatıldı.

“ANAYASA'YA UYGUN DEĞİL”

Bu atamaların “keyfi” olduğunun altı çizilen açıklamada, “Kamu görevlerinde, atama/nakil/görev değiştirme/soruşturma vb işlemlerinde ‘yakınmalar’ artmaktadır! Bu bağlamda yürütmenin takdir hak ve yetkisi keyfi ve sınırsız değildir. Doğru ve hukuki görev ifası ve kararları nedeniyle, (haksız, kasıtlı tayin, tenzil ve soruşturma ile) cezaya muhatap hakim, savcı, avukatların giderek artıyor olması, üst düzey kamu görevlilerinin atama işlemlerinin sebep, konu ve maksat unsurları yönünden hukuka uygunluk denetiminin yapılmaması gibi bir durum ortaya çıkaracaktır ki bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 125 ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2'inci maddesine uygun düşmeyeceği açıktır” denildi.

“CUMHURİYETE KARŞI DEVRİMDİR”

İktidarın “Cumhuriyet’in ikinci yüzyıllı” sloganının eleştirildiği açıklamada, “12 eylülden sonra pekiştirilen Türk-İslam sentezi, AKP iktidarına yol vermiştir. Kurulan bu rejim, kasaba milliyetçiliği ve İslam ümmetçiliğinin garip bileşkesi üzerinden geliştirilen gerici, ırkçı bir dokudur. Gericidir, 31 Mart’tan bu yana şeriat isteyenlerin ardıllarının kendilerine muhafazakar diyenlerin ümmetçi oldukları halde milliyetçilerle ortaklığı düşünülürse ırkçıdır ama toplumcu değildir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı dedikleri ise cumhuriyete karşı devrimdir. Ancak Batılı olmayı çağdaşlaşma ve ilerleme olarak anlayan Cumhuriyet milliyetçiliği, kültürel bir milliyetçilik olup toplumcudur. İşte bu fikri savunan ve oluşturulan rejime itaat yerine demokratik ve bağımsız yetki kullananları bastırmak, rejime isyanı bastırmak olarak algılanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

“VATANDAŞLARIN EN AZ YARISI HUKUK SİSTEMİNİN ÇÖKTÜĞÜNE İNANIYOR”

Eğitim, düşünce özgürlüğü gibi sistemlerin çöktüğü belirtilen açıklamada, “Durum, Cumhuriyete ve kazandırdığı yönetime karşı bunu destekleyen kişi ve örgütlenmeleri ortadan kaldırarak yaratılan bu garip rejimi savunmak olup herkes bunun farkında olmalıdır. Ülkemizdeki vatandaşların en az yarısı hukuk sisteminin çöktüğüne inandığı için ‘Hak-Hukuk-Adalet’ sloganına sarılmaktadır. Yönetenlerin benzer pek çok olumsuzluğu düzeltmek yerine, başta eğitim olmak üzere düşünce ve düşünceyi açıklama hürriyetini, keyfi uygulamalar ve baskılarla yok etmeye, hukuk sistemini kullanarak devam etmesi kabul edilemez! Unutulmamalı; kukuk, hukukçu ‘insan haklarına, düzen ve topluma’ önderdir. Hukuk, hukukçular ayakta kalmalı ki, Adalet de mülkün temeli olabilsin! Devlet ve bireyler huzurlu yaşasın!” denildi.

Bildiriye imza atanlar

Açıklamada; Pulat Gago, Ahmet Türkinan, Afhan Topel, Esen Yücel, Anıl Güler, Senih Özay, Burhan Güneş, Cumhur Ahi, Doğan Evrim, Fahri Alpaslan, Hüseyin Özgür, Orhan Çetinbilek, Metin Cengiz, Cumhur Ahi, Fatih Kutluer, Yavuz Ogan, Yalçın Soydan, Vecdet Güleç, Şahap Cesur, Lütfü Kılıç, Aziz Kömürkoyan, Bülent Baratalı, Cemal Erdem, Erdem Meço, Erol Özcan, Fikret Ilıcalı, Halil Tükel, Haluk Metin Gençtuğ, Hasan Devrim, İlker Delikan, Mahmut Esat Aslan, Metin Aksoy,,Mehmet Sürücü, Nuri Çağıral, Alim Önder, Okay Türkay Ahmet Şahin ve Müjdat Pehlivan imza attı.