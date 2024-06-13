Hukukçulardan, 'Uluslararası Adil Yargılanma Hakkı Günü' eylemi: TBB'de yüksek sesle dile getirmeli

Yayınlanma: 13.06.2024 - 13:49

Güncelleme: 13.06.2024 - 14:12

Ölüm orucunda ölen ÇHD'li avukat Ebru Timtik anısına ilan edilen 14 Haziran Uluslararası Adil Yargılanma Hakkı Günü, bu yıl Filipinler'e atfedildi. Adil Yargılanma Hakkı Günü kapsamında İstanbul'daki hukuk örgütlerinden Adalet İçin Hukukçular, Çağdaş Avukatlar Grubu, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, Demokrasi İçin Hukukçular, Katılımcı Avukatlar, Özgürlük İçin Hukukçular, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar ve Sosyal Hukuk, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi.

"ADİL YARGILANMA, HAYATİ BİR HAKTIR"

Hukuk örgütlerinin ortak basın açıklamasını okuyan ÇHD'li avukat Ezgi Önalan, 14 Haziran Adil Yargılanma Hakkı Günü'nün, dünyada 3 milyondan fazla avukatı temsil eden barolar ve hukuk meslek örgütleri tarafından Ebru Timtik adına adil yargılanma hakkı için ilan edildiğini belirterek, "Avukat Ebru Timtik, 5 Nisan 2020 tarihinde Avukat Aytaç Ünsal ile birlikte adil yargılanma hakkı için direnme kararı aldı. Aldığı bu karar sadece kendisi için değil, bu memlekette yaşanan tu¨m adil yargılanma hakkı ihlalleri içindi. Bunun farkında olan siyasal iktidar; Ebru’nun taleplerini kabul etmek yerine onu katletmeyi tercih etti. Bugu¨n Ebru’nun adil yargılanma hakkı talebinin önemini hukuk örgu¨tleri olarak daha iyi anlıyoruz. Yaşanan hukuka aykırı su¨reçler bizlere adil yargılanma hakkının ne derece hayati bir hak olduğunu her gu¨n yeniden hatırlatıyor" diye konuştu.

"ADİL YARGILANMA HAKKI RİVAYETE DÖNDÜ"

Avukat Önalan, adil yargılanma hakkı krizinin her gün daha da derinleştiğini ifade ederek, "ÇHD, Kobane, Gezi, HDP kapatma, İstanbul Sözleşmesi, kayyumlar, 1 Mayıs tutuklamaları, deprem davaları ve nice hukuk garabetiyle tekrar tekrar gördu¨k ki adil yargılanma artık yalnızca kitaplarda anlatılan bir rivayete dönmu¨ş durumda" dedi.

"TAHİR ELÇİ KARARI YOK HÜKMÜNDEDİR"

28 Kasım 2015'te tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada katledilen Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi cinayeti davasında, Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin üç sanık polis hakkında beraat kararı verdiğini hatırlatan Ezgi Önalan, bu kararın, demokratik kamuoyunun nezdinde yok hükmünde olduğunu söyleyerek, "Tahir Elçi’nin katledilmesine giden süreç boyunca suikast iddialarına rağmen etkili soruşturma yapılmamış ve ömrü boyunca yargıdaki cezasızlık politikalarıyla mücadele eden Tahir Elçi'nin katlinin failleri de cezasızlıkla ödüllendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"AYM KARARLARI UYGULANMIYOR, ÜYELERİ HEDEF GÖSTERİLİYOR"

"Adının yanına 'saray' yazılan adliyelerde adalet yok, halkın da artık adalete inancı yok" diyen avukat Önalan, binlerce insanın 'terör' iddiasıyla yargılandığını, bu yargılamalarda adil yargılanma hakkının ortadan kaldırıldığını, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarıyla insanların tutuklandığını, kadına yönelik şiddetin ise cezasızlıkla sonuçlandığını, ru¨şvet verenlerin serbestçe gezebildiğini ancak slogan atanların tutuklandığını kaydeden Önalan, "Emniyet ile yargı örgu¨tlenmeleri, AKP'nin gu¨nlu¨k ihtiyaçlarına göre su¨rekli yeniden du¨zenleniyor. AYM kararları uygulanmıyor, AYM u¨yeleri hedef gösteriliyor. Daha dün Hrant Dink'in katili, adına 'saray' denen binalardan birinden tespihini sallayarak çıkıp gitti. Adil Yargılanma Hakkı Gu¨nu¨ tu¨m bu nedenlerde u¨lkemizde daha yu¨ksek sesle dile getirilmesi gereken bir gu¨ndu¨r" diye konuştu.

TBB'YE ÇAĞRI

Ortak basın açıklamasında Türkiye Barolar Birliği ile diğer barolara çağrıda bulunan avukat Ezgi Önalan, "14 Haziran Adil Yargılanma Hakkı Gu¨nu¨'nu¨ Tu¨rkiye Barolar Birliği ve barolar da yu¨ksek sesle dile getirmeli, tamamen hukuksuz bir yargılamayla hapsedilmiş, katledilmiş Ebru'nun adil yargılanma mu¨cadelesini su¨rdu¨rmelidir" dedi.