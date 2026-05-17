Hukuki Gözlem Derneği ilk genel kurulunu yaptı

Sosyal demokrat temeller üzerine kurulan Hukuki Gözlem Derneği’nin 1. Olağan ve Seçimli Genel Kurulu, dün Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Hak ihlallerini raporlamak, uzun vadeli hukuk politikaları üretmek ve bunları kamuoyuyla paylaşmak amacıyla kurulan derneğin ilk genel kurulunda yeni yönetim belirlendi. Tek listenin oylandığı seçimde, kurucu başkan Av. Cem Acer’in yanı sıra Av. Emine Erol, Av. S. Ferdi Yılmaz, Av. Berat Dövücü ve Av. Necati Aydan Bekmez yönetim kuruluna seçildi. Denetleme kurulunda ise Av. Ilgın Ertaş, Av. Öykü Rüya Anık ve Av. Sevde Ata Karataş oy birliğiyle görev aldı. Genel kurulda derneğin stajyer avukatların yaşadığı mali sorunlara ilişkin hazırladığı rapor da gündeme geldi. Rapora ilişkin değerlendirmelerde CHP Sanayi ve Teknoloji Gölge Bakanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Av. Kemal Cihat Binici ve Av. Bülent Yücetürk söz aldı.

SİYASET VE HUKUK DÜNYASINDAN KATILIM

Genel kurula ayrıca CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Av. Pınar Akgül Doğusoy, İYİ Parti YSK İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Tolga Öztürk, Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Kemal Cihat Binici, Ankara Barosu Genel Sekreteri Av. Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Başkanı Av. Eren Gönen, CHP Ankara İl Hukuk Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Dilan Candan ve Türk Hukuk Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Aslan Aktaş katıldı.

Genel kurula katılamayan ancak tebrik mesajı gönderen isimler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk Hukuk Kurumu Başkanı Av. Nail Gürman, CHP Genel Başkan Yardımcısı Av. Gül Çiftçi Binici, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen yer aldı.