Hukuksuzca tutuklanan İBB başkanının hesaplarını kapatmak için başvuru yaptılar: İmamoğlu susturulamaz

Yayınlanma: 02.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.04.2025 - 04:00

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, şimdi de sosyal medya hesapları hedefte. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı paylaşımda “boykot” çağrılarına destek verdi. İmamoğlu “Bu boykot, medya ve iş dünyamızı yok etmeye, onlara zarar vermeye yönelik değildir. Bilakis onları prangalarından kurtarıp özgürleştirmeye dönüktür” paylaşımı yaptı.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen bir avukat, İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği’ne UYAP üzerinden başvuru yolladıklarını söyledi. Avukat Burak Bekiroğlu’nun dilekçesinde “ülkemizdeki faaliyet yürüten yerli firmalara yönelik, boykot çağrısı yaparak, ekonomimizi sekteye uğratmaya teşebbüs ettiği, aynı zamanda kendi çıkarları doğrultusunda halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suretiyle yargı erki üzerinde baskı kurmaya teşebbüs ettiği tespit edildiğinde dolayı” ifadeleri yer alırken AKP’li avukat Mücahit Birinci de “Boykota uğrayan firmalara çağrımdır: Hemen yarın sulh ceza Hâkimliklerine başvurarak Ekrem İmamoğlu’nun hesabının kapatılmasını talep edin” ifadelerini kullandı.

‘ERDOĞAN YAPINCA DEMOKRASİ OLUYOR’

Konuya tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, “Kendisinden cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışmaktan korkanlar, şimdi onun sosyal medyadan da susturulmasını istiyorlar. Ekrem İmamoğlu’nu susturmayı başaramazlar. Bu hukuksuz talepler şaşırtıcı değil. Ekrem İmamoğlu’nu susturmak öyle kolay olmaz. İktidar ve aparatları kendileri için uygun olmayan her siyasal eylemi, demokratik hak talebini bir şekilde kriminalize etmeye çalışıyor” dedi. Özçağdaş sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan Hürriyet gazetesine 15 yıl önce yaptığı zaman çok demokratik bir cevap oluyor. Aynısını CHP ya da Özel ya da Ekrem İmamoğlu yaptığı zaman bu ekonomiyi çökertme hamlesi oluyor. Her alanda ikiyüzlüler.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise hesapların kapatılmak istenmesine ilişkin “İmamoğlu ile siyaseten baş edemeyip cezaevine atanlar sosyal medyasından bile korkuyorlar” dedi.

'ARTIK ACINACAK HALDELER'

İmamoğlu’nu sosyal medyadan susturma girişimine CHP Grup Başkanvekili, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tepki gösterdi. Başarır “Bunu ne hakla yapıyorlar? Sosyal medyayı niye kapatacaklar? Boykot istediği için. Bunun hukuki tanımlaması nedir? Hangi gerekçeye göre yapıyorlar? Bir zarar varsa sen çıkarsın, hukukla mücadeleni yaparsın. Sosyal medyayı niye kapattırıyorsun? Çünkü milyonlarca insan takip ediyor diye. Sebep burada hak aramak değil. Dünyanın en faşist ülkelerinde böyle bir akıl, böyle bir mantık yok. Artık gülünç duruma düşüyorlar, acınacak haldeler. Şunun farkına varın; ne bizi, ne adayımızı susturabilirsiniz. Tüm sosyal medya hesaplarımız Sayın Ekrem İmamoğlu‘nundur” dedi. Başarır ayrıca avukatın dilekçesinde gerekçe olarak ‘ekonomimizi sekteye uğratmaya teşebbüs ettiği’ ifadelerine de tepki göstererek “Zarara uğratan bu diplomayı iptal eden, tutuklamayı karar veren, cumhurbaşkanı adayını cezaevine atan Tayyip Erdoğan ve Mehmet Şimşek’tir. Onlardan davacı olsun” ifadelerini kullandı.

HER KELİMESİ KORKUTUYOR

Bir gazeteci, büyük bölümü yeni açılmış hesaplar üzerinden İmamoğlu’nun hesabına bot hesap basılmaya başlandığını ve hesabın spam altında olabileceğini iddia etti. Yurttaş ise konu hakkında “Umarım önlem alıyorlardır” ve “Özgürlüğünü gasp ettikleri insanın ilettiği her kelimeden korkuyorlar” yorumlarını yaptı.