Hükümet ile arası açık olan TÜSİAD’ın YİK toplantısına Merkez Bankası Başkanı Karahan katılacak: Buzlar eriyor mu?

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı 12 Aralık 2025 tarihinde Ankara’da düzenlenecek. Açılış konuşmaları TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan tarafından yapılacak toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan onur konuğu olarak katılacak ve bir konuşma yapacak. Açılışın ardından, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi Direktörü Sinan Ülgen’in yönetiminde Financial Times Ekonomi Yazarı Chris Giles’in katılımıyla “Küresel Ekonomik ve Jeopolitik Gelişmeler” konulu oturum gerçekleştirilecek.

Toplantının bir gün öncesinde 11 Aralık 2025 Perşembe günü de geleneksel yüksek istişare konseyi kokteyli gerçekleştirilecek. TÜSİAD’ın Ankara’daki konsey toplantılarına uzun süredir hükümet adına kimse katılmıyordu.

DAVA SÜRÜYOR

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Aras, dernek genel kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hâlâ yargılanıyor. Turan ve Aras, şubat ayında polis eşliğinde savcılığa götürülmüşler, yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmışlardı. Turan ve Aras’ın 5 yıl 6 ay 15’er güne kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti. Mahkeme mayıs ayında Turan ve Aras’ın yurtdışı yasağını kaldırmıştı. Turan ve Aras’ın yargılanmalarına ise devam ediliyor. Bir sonraki duruşma ocak ayında gerçekleştirilecek.