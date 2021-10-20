"Hükümet konağı binası TÜGVA'ya teslim edildi" iddiası

20 Ekim 2021 Çarşamba, 16:55

Yıldırım Kaya, TBMM'de bugün düzenlediği basın toplatışında, TÜGVA ve diğer vakıflarla ilgili yeni iddiaları gündeme getirdi.

Kaya, "Kırşehir’de hükümet konağı, 2017 yılında ‘depreme dayanıksız’ gerekçesiyle yıkılıyor. Yeni hükümet konağı yapılması için temeli atılıyor. İçişleri, kendi arsasını, hükümet konağı olarak yapması gerekirken Gençlik Spor Bakanlığı’na istememesine rağmen devrediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜGVA ile bir protokol imzalıyor. Burası, gençlik merkezi ve kız öğrenci yurdu yapılacak ve daha sonra TÜGVA’ya devredilecek. Esnaflar bu duruma itiraz ediyorlar" dedi.

Yıldırım Kaya, şöyle konuştu:

KARAMANDA CİNSEL İSTİSMARIN YOLUNU AÇAN KAMU GÖREVLİLERİ NE OLDU?

“Yıl 2016, Karaman’da Ensar Vakfı ve Karaman İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (KAİMDER) evlerinde yaşları 8 ile 10 arasında 45 erkek öğrenci cinsel istismara uğradı. Tecavüz ve cinsel istismarın yolunu açan diğer kamu görevlileri ne oldu? Tecavüzcü öğretmenle yurtlarda fotoğraf çektiren o dönemin Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı Eğitim Müşavirliği’ne atanmış. O dönem yurtların denetlenmesinden sorumlu olan Karaman Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürü Ahmet Bayır da bugün Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şube müdürü olarak atanmış.

"HÜKÜMET KONAĞI TÜGVA’YA TESLİM EDİLDİ"

Kırşehir’de hükümet konağı, 2017 yılında ‘depreme dayanıksız’ gerekçesiyle yıkılıyor. Yeni hükümet konağı yapılması için temeli atılıyor. İçişleri, kendi arsasını, hükümet konağı olarak yapması gerekirken Gençlik Spor Bakanlığı’na istememesine rağmen devrediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜGVA ile bir protokol imzalıyor. Burası, gençlik merkezi ve kız öğrenci yurdu yapılacak ve daha sonra TÜGVA’ya devredilecek. Esnaflar bu duruma itiraz ediyorlar. Bir müddet inşaat duruyor. Ankara Mimarlar Odası Kırşehir Temsilciliği, yürütmenin durdurulması konusunda bir dava açıyor. Şu anda yurt ihtiyacının karşılandığı tek il Kırşehir.

ENSAR TÜRGEV VE DİĞER VAKIFLARLA PROTOKOL

Milli Eğitim Bakanlığı, cemaat ve tarikat bağlantılı çok sayıda vakıfla protokoller imzaladı. Bunlardan bazıları şöyle: Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, 24 Temmuz 2017’de Ensar Vakfı ile ‘Çeşitli Eğitim, Seminer ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesine Dair İşbirliği Protokolü’ imzaladı. Vakfın, öğrencilere yönelik yaz okulu, yaz kampı, okuma yarışması, gezi ve seminer düzenlemesine imkan verildi. TÜRGEV’e, 2016’da imzaladığı protokolle öğrencilere sosyal, sportif, mesleki ve teknik kursla düzenlemesine imkan verildi. Masrafların Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanması kararlaştırıldı. Türkiye Diyanet Vakfı ile imzalanan protokolle ile okul öncesi eğitim kurumlarında 4-6 yaş çocuklar için Kur-an kursu açılmasına imkan sunuldu. Nur Cemaati’nin Nakşibendi koluna bağlı Hayrat Vakfı’na, ‘Değerler Eğitimi’ adı altında eğitim vermesine izin verildi.

TALİM TERBİYE KURULU DEĞİŞİKLİKLERİ AYRIMCILIĞIN ÖNÜNÜ AÇTI

Milli Eğitim Bakanlığı, Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nden ‘kitaplar parasız dağıtılır’ ibaresini çıkardı. Böylece ders kitaplarının içeriğini değiştiren düzenleme de gözlerden kaçırıldı. Ders kitaplarının içeriği ile ilgili önceki yönetmelikte bulunan ‘Temel insan hak ve özgürlüklerini destekleyen ve her türlü ayrımcılığı reddeden bir yaklaşım sunar’ ifadeleri yeni yönetmelikte artık yok. Bu da gösteriyor ki bundan böyle ders kitaplarında her türlü ayrımcılık yapılabilecek.”