Hükümet ve Türk-İş önceki gece saatlerce süren görüşme yaptı: Son söz işçide

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 Temmuz’daki görüşmelerde işçi tarafına birinci altı ay için yüzde 24, diğer altı aylar için ise “gerçekleşen enflasyon” oranında zam teklif etmişti. Bu ikinci altı ay için yüzde 16.67 oranında zam anlamına geliyordu. Ancak bakanın açıklamasına karşın daha sonra hükümet teklifini geri çekti. Bu kez ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördündü altı ay için yüzde 6 zam teklif edildi. İşçi tarafı kabul etmedi. Dün Eti Maden işyerlerinde yapılması planlanan grev de Cumhurbaşkanı kararı ile ertelendi.

HÜKÜMET İLE PAZARLIK

Önceki gün akşam saatlerinde süpriz bir gelişme yaşandı. Alınan bilgiye göre, işçi heyeti Cumhurbaşkanlığı’na davet edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmeler için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı görevlendirdi. Yaklaşık 19.30’da başlayan görüşmeler gece yarısına kadar sürdü. Bir metin oluşturuldu. Hükümet ikinci altı ay için yüzde 16.67 olan teklifini yüzde 11 çekmişti. Pazarlıkta büyük oranda bu madde üzerinde oldu. Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmenin ardından Türk-İş yönetimi, bağlı sendikalar ile de bir toplantı yaptı.

TEKLİFTE NELER VAR ?

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmeler sonunda ortaya çıkan teklif şöyle:

“Günlük brüt çıplak ücret en az bin 400 liraya çıkarılacak. Günlük çıplak brüt ücreti bin 400 liranın üzerinde olanlara günlük 40 lira seyyanen zam yapılacak. Birinci yıl ilk ay için yüzde 24 zam verilecek. İkinci altı ay için günlük brüt çıplak ücretlere 50 lira zam olacak. Bunun üzerine yüzde 11 oranında zam verilecek. Hükümet ikinci altı ay için daha önce yüzde 16.67 teklif etmiş, sonra yüzde 11’e çekmişti. Önceki günkü görüşmelerde işçi tarafı yüzde 16.67’yi alamadı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın açıklamasına göre, yan ödemelerle birlikte oran yüzde 14.51’de kaldı. İşçilere ikinci yıl birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda da yüzde 6 zam verilecek. 6 aylık dönemlerde enflasyon zam oranlarını aşarsa aradaki fark da işçilere ödenecek.

1 Mart yürürlük başlangıçlı tolu iş sözleşmeleri kapsamında çalışan işçilerin ücretlerine, ilk 6 ay zammından sonra enflasyon farkından kaynaklı yüzde 3.68 oranında zam verilecek. 1 Şubat, 1 Nisan ve 1 Mayıs gibi farklı yürürlük başlangıcı olan sözleşmelerde de enflasyon farkı oransal olarak hesaplanarak zam yapılacak. Yayınlanacak olan listede belirlenen kurumlarda yani ağır işlerde çalışan işçilere yüzde 7 oranında (150 bin işçi), diğer kurumlarda çılaşan işçilere ise yüzde 3 oranında ilave prim verilecek. Bu prim tüm işçilerin aldığı prim esas alınarak mevcudun üstüne eklenecek. Taban ücret düzeltilmesine karşın ücreti düşük olan iş yerlerinde işe giriş ücretleri düzenlenecek.

İkramiyeler, maktu ödemeler, işyerlerine özgü sorunlar ve diğer düzenleler daha sonra protokol metni ile birlikte paylaşılacak. Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan farklar en kısa sürede ödenecek.”

‘OLUMLUYA GİDİYOR’

Cumhuriyet’e bilgi veren Türk-İş yönetimi, “teklifi buraya getirmek kolay olmadı” dedi. “Buraya kadar getirilmesi olumlu ancak son kararı sendikalar verecek” diyen Türk-İş yönetimi, süreç konusunda “olumluya doğru gidiyor” değerlendirmesini yaptı. Bu artışlarla en düşük işçi ücretinin birinci altı ayda net 51-55 bin lira, ikinci altı ayda 63-67 bin lira seviyesine çıkacağı kaydedildi. Sendikalar bugün kararlarını Türk-İş’e bildirecek. Kulislerde bugün öğleden sonra anlaşma olabileceği konuşuluyor.

KARARI İŞÇİ VERECEK

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da önceki geceki görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, “Bunu arkadaşlarımız alıp götürecek illere, ilçelere. Sendikalara, üyelerine soracaklar. İşçi bundan razıysa gelip ‘evet’ diyecekler. Razı değilse ‘hayır’ deyip yolumuza devam edeceğiz. Sendika başkanlarının bir bölümü görüşlerini gidip geldikten sonra belirleyecekler. Bununla ilgili altına bir imza atılmadı. Yalnızca bakanlık ve işveren sendikası paraf etti. Türk-İş’ten iki arkadaşımız da paraf etti. Bu bir tutanak, resmi değil. Hedef yüzde 16.67 idi. Yanları falan aldığında elimizdeki rakam 14.51’e geliyor. Herkes üyelerine anlatacak. Anlattıktan sonra da bize söyleyecek. ‘Evet’ deniyorsa bakanlığa heyet gidecek. Herkes kendisi imzalıyor. Ben Türk-İş Başkanı olarak aynı noktadayım. İşçinin, sendikaların dediği noktaya iyi diyorlarsa ‘arkadaşlarım iyi diyor’ diyeceğim. Ama imzayı onlar atacaklar. Cumartesi günü öğleden sonraya kadar arkadaşlarımız bilgileri getirecek” dedi. Atalay, G-20 zirvesinde bulunan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’a da “dön” denildiğini söyledi.