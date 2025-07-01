Hükümetin ikinci teklifine sert tepki gösteren işçi tarafı, yeni eylem kararları aldı: 'Önce iş bırakma, sonra süresiz oturma'

Hükümetin ikinci teklifinin ardından Türk-İş’in kamuda örgütlü sendikalarından oluşan Kamu Koordinyon Kurulu dün toplandı. Toplantıda neler yapılacağı konuşuldu. Daha önce açıklanan eylem takvimine ek olarak yeni eylemler yapılması kararlaştırıldı. Daha önce açıklanan takvime göre, bugün bölge ve il temsilciliklerinin belirlediği şehir merkezlerindeki alanlarda açıklamalar yapılacak.



AKP ÖNÜNE GİDECEKLER

Yine daha önce alınan karar gereceğince, perşembe günü 81 ilde AKP il binaları önünde basın açıklamaları yapılacak. 8 Temmuz’da mesai bitiminde sabaha kadar işyerleri terkedilmeyecek. 17 Temmuz’da ise bir gün işe gitmeme eylemi yapılacak.

‘SÜRESİZ OTURMA’ EYLEMİ

Dünkü toplantıda bunlara ek olarak yeni bir karar daha alındı. Bütün eylemler bittiktan sonra, yani 17 Temmuz’daki işe gitmeme eyleminde de sonuç alınamazsa, sonrasında başta Ankara olmak üzere tüm illerde “süresiz oturma eylemleri” başlatılacak. Ankara’daki eyleme Türk-İş Genel Merkezi yöneticileri de katılacak. Bu eylemden de bir sonuç alınamazsa grevler başlayacak.

‘AKIL TUTULMASI’

Dünkü toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, görüşmelerde bugüne kadar bir arpa boyu yol alamadıklarını söyledi. Cuma günü verilen ikince teklife ilişkin de Atalay, “Vermeseler daha iyi olurdu. Akıl tutulması gibi birşey.16’yı 17 yaptılar. Hangi mantıkla, hangi akılla... Bunun üzerine yorum yapmak, konuşmak bile doğru değil” dedi. Sıkıntılarının had safhada olduğunu dile getiren Atalay, teklifi veren işveren sendikasının ardında hükümetin olduğunu söyledi. Atalay, “Birileri bunlara demiyor mu ‘böyle bir teklif vermek günahtır, ayıptır’ diye. Yorum yapılacak bir teklif değil. İşyerinde, evde huzur yoksa ülkede de huzur yok” diye konuştu.

‘ÇIKMAZ YOL’

Geçmişte başka iktidarların da benzer yolu izlediklerini dile getiren Atalay, “Bu yol çıkmaz bir yol” dedi. Atalay, eskiden kamuya işçi alınırken, herkesin kapılarda beklediğini şimdi ise yüzde 25 fire verildiğine dikkat çekti. Bunun nedeninin de ücretlerin düşüklüğü olduğunu kaydeden Atalay, “Geçen gün bir arkadaşımız mektup yazmış. KPSS’yi kazanmış Gölcük’e gidecek. Sivas’tan gelmiş. 39 bin lira ücret. Kira 25 bin lira. ‘Sivas’ta su satarım, limon satarım, oraya gitmenin anlamı yok’ diyor” bilgisi paylaştı. Atalay, ülkede yeteri kadar sıkıntı, gerginlik olduğunu belirterek, “Haykırıyoruz, bağırıyoruz. İşçilerin sesine kulak verin. İşçilerin talebini yerine getirin. 75-80 milyon çalışıyoruz, 5-6 milyonluk bir insan topluluğuna bakıyoruz” dedi.

Fakirliğin arttığını kaydeden Atalay, milyarderler listesinin ise arttığını söyledi. Atalay, yaşamak, nefes almak, evlerine gıda götürmek istediklerini vurguladı. “Bu ücretlerle bunları yapma şansımız sıfır” diyen Atalay, eylem kararlarına yenilerini ekleyeceklerini söyledi.

‘NOKSANSIZ UYGULANACAK’

Atalay, grev kararı aldıklarında herkesin “noksansız” uygulayacağını belirterek, “Kimsenin yapar mıyız, yapmaz mıyız diye teredütü olmasın. Nasıl yaptığımızı kamuoyu da yakınen görür” dedi. Bakanlara da seslenen Atalay, “Bir yerde yemek yemeyecek misiniz ? Çay içmeyecek misiniz ? Birileri size hizmet etmeyecek mi ? Onların size bakışı, düşünceleri ne olur göz önüne getirin. Kimse size müspet bakmaz. Sizi hayırlı anmaz” dedi.

GREV TEMMUZ SONU

Temmuzun ortasında greve çıkacak sendikalar olduğuna dikkat çeken Atalay, tamamının ise temmuz sonunda grev kararı alacaklarını dile getirdi. Atalay, greve çıkacak işçiler arasında orman işçilerinin de bulunduğuna işaret etti.