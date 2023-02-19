Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 12:13

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 12:17

Katıldığı bir programda Bülent Ecevit'in 99 depreminde bölgeye gidemediğini iddia eden Hulki Cevizoğlu'na yanıt veren Devrim Gürkan, depremin ilk günü Ecevit'le yaptığı röportajın fotoğrafını paylaşarak, "Yalancısınız" dedi. Yaşanan bu diyalog sonrası gazeteci kimliği ile ön plana çıkan Mustafa Hulki Cevizoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Hulki Cevizoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hulki Cevizoğlu hangi partinin genel başkanıydı? İşte detaylar...

HULKİ CEVİZOĞLU KİMDİR?

Mustafa Hulki Cevizoğlu 1958 yılında Giresun'da dünyaya geldi. Gazeteci, yazar ve televizyon programcısı olan Cevizoğlu 23 Kasım 2009 tarihinde DSHP Kurucu Genel Başkanı oldu ve 39 gün başkanlık yaptıktan sonra istifa etti. Aslen Tirebolu kökenli olan Cevizoğlu, kendisi ile özdeşleşen Ceviz Kabuğu programı ile birçok ödüle layık görüldü.1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 'Siyaset Bilimi' lisansı ve ardından 'İşletmecilik' yüksek lisansını tamamladı.

1981'de gazeteciliğe başladığı Hürriyet'te aralıksız 8 yıl çalıştıktan sonra çeşitli basın kuruluşlarında muhabir ve yönetici olarak görev yaptı. 1994'te başladığı Ceviz Kabuğu programına 2 yıllık zorunlu ara verdi. 22 Temmuz 2007 Türkiye genel seçimleri'nde Ankara 1. bölgeden bağımsız milletvekili adayı oldu, fakat seçilemedi. Demokratik Sol Halk Partisi Genel Başkanı oldu. 13 Ocak 2010 tarihi itibarıyla DSHP genel başkanlığından istifa etti.

Hulki Cevizoğlu, 2011 Türkiye genel seçimlerinde Ankara 1. Bölge'den bağımsız milletvekili adayı oldu. Cevizoğlu, bu seçimlerde adaylık için önce CHP'ye başvurmuş ancak listeye alınmamıştı. 2015 genel seçimlerinde ise Vatan Partisi'nden İzmir 1.Bölge'den milletvekili adayı oldu.

HULKİ CEVİZOĞLU HANGİ PARTİNİN BAŞKANIYDI?

Mustafa Hulki Cevizoğlu 23 Kasım 2009 tarihinde DSHP Kurucu Genel Başkanlığını yaptı.

HULKİ CEVİZOĞLU KİTAPLARI

Hulki Cevizoğlu'nun yayınlanmış 1.100 adet köşe yazısı, 54 kitabı, ulusal ve uluslararası bilimsel hakemli dergi ve kitaplarda makale ve kitap bölümleri bulunmaktadır.