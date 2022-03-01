Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında kritik görüşme

Millî Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
01 Mart 2022 Salı, 17:36
Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında kritik görüşme
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna bağlamındaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Akar tarafından tahliyeler dahil insani durumun iyileştirilmesi için bir ateşkese olan acil ihtiyaç vurgulanırken, Türkiye’nin bölgede barış ve insani yardım için çalışmaya devam edeceği ve bu amaçla üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ifade edildi.


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