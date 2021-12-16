Hülya Avşar'dan tepkilerin odağından İbrahim Tatlıses'e destek
Uzun bir aradan sonra sahnelere geri dönen şarkıcı Hülya Avşar, 47. Altın Kelebek Ödülleri’nde İbrahim Tatlıses’in ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülmesiyle ilgili gösterilen tepkilere ilişkin "İbrahim mesleki anlamda bunu sonuna kadar hak ediyor" dedi.
Geçtiğimiz haftalarda Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini bulmuş ve şarkıcı İbrahim Tatlıses 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü almaya layık görülmüştü.
Bu durumun ardından; İbrahim Tatlıses'in kadına yönelik şiddet gösterdiği olaylar ve kullandığı ifadeler tekrar gündeme gelirken, sosyal medyada tepkiler art arda gelmişit.
Tatlıses'in yakın dostu Hülya Avşar da bu konuyla ilgili sorulara yanıt verdi. Tatlıses’in ödülü hak ettiğini söyleyen 58 yaşındaki Avşar, şu ifadeleri kullandı:
“Herkesin kendine göre hataları var. Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. İbrahim mesleki anlamda bunu sonuna kadar hak ediyor. Özel hayatıyla bir arada tutulmamalı. Bana göre Türkiye’de gelmiş geçmiş en büyük ses."
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