Hülya Avşar'dan tepkilerin odağından İbrahim Tatlıses'e destek

Geçtiğimiz haftalarda Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini bulmuş ve şarkıcı İbrahim Tatlıses 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü almaya layık görülmüştü.

Bu durumun ardından; İbrahim Tatlıses'in kadına yönelik şiddet gösterdiği olaylar ve kullandığı ifadeler tekrar gündeme gelirken, sosyal medyada tepkiler art arda gelmişit.

Tatlıses'in yakın dostu Hülya Avşar da bu konuyla ilgili sorulara yanıt verdi. Tatlıses’in ödülü hak ettiğini söyleyen 58 yaşındaki Avşar, şu ifadeleri kullandı:

“Herkesin kendine göre hataları var. Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. İbrahim mesleki anlamda bunu sonuna kadar hak ediyor. Özel hayatıyla bir arada tutulmamalı. Bana göre Türkiye’de gelmiş geçmiş en büyük ses."