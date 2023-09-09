Hür Efe Şeref Üsküp Sokağı’nda 101. yıl kutlaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül kutlamaları kapsamında Kemeraltı İkinci Beyler Sokağı’nda 73 yıldır düzenlenen Efe-Zeybek Buluşması’na katıldı. Efelerin zeybek gösterileriyle renklenen tören, geçen yıl Hür Efe Şeref Üsküp adı verilen 851. Sokak’ta yapıldı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 09.09.2023 - 16:12
Hür Efe Şeref Üsküp Sokağı’nda 101. yıl kutlaması
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kemeraltı İkinci Beyler Sokağı’nda 73 yıldır her 9 Eylül’de düzenlenen Efe-Zeybek Buluşması’na katıldı. Geleneksel törende 9 Eylül coşkusuna efelerin zeybek gösterileri renk kattı. Tarihi çarşıda efe-zeybek kültürünün merkezi haline gelen Hür Efe antika mağazasının önünde yapılan törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, zeybek gösterisi izledi. 

Başkan Tunç Soyer’e eşi Neptün Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Hür Efe Gazetesi imtiyaz sahibi, Şeref Üsküp’ün oğlu Cem Üsküp ve ailesi, sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, efe ve zeybekler eşlik etti.


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9 Eylül Tunç Soyer Neptün Soyer Abdül Batur

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