HÜR-SEN Genel Başkanı Kuruoğlu’ndan ‘ortak mücadele’ çağrısı: Siyasi partilere değil, emekçiye yanaşarak başarırız

Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR-SEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi emekçilerin taleplerine ilişkin gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki en önemli sorunun ‘emekçinin emeğinin hakkını alamaması’ olduğunu vurgulayan Kuruoğlu, “Memura, işçiye ve emekliye 'Daha ne istiyorsunuz?' deniliyor. Bizim istediğimiz: ‘Kamuda liyakat ve insanca bir yaşam.’ İçinde bulunduğumuz durum emeğin hakkının verilmediğini gösteriyor. Ülkenin bir kısmı zevk ve sefa içinde saltanat sürerken, ihtişamla boy gösterirken, birilerinin çay parasının olmaması önemli bir sorundur” dedi.

‘İKTİDAR, PANSUMAN TEDBİRLERLE MESELEYİ AŞMAYA ÇALIŞIYOR’

İktidarın bu durumu çözmeye yönelik stratejik planının olmadığını belirten Kuruoğlu, “İktidar, pansuman tedbirlerle meseleyi aşmaya çalışıyor. Maaşlara zam geleli 4 ay oldu. Aldığımız para enflasyonla beraber gitmiş oldu. Yüksek enflasyon, adaletsizlik, kamuda artan şiddet, iktidarın patronların yanında olması artık bizi işin içinden çıkılmaz hale getirdi. Emeğin hakkı için bütün sendikalarla eylem yapma kültürünü oluşturduk. 1 Mayıs bir kutlama değil, emeğin hakkı için mücadele etme günü. Biz alın terimizin hakkının verilmesini istiyoruz. Bu ülkede daha fazla demokrasi daha fazla adalet istiyoruz. Emeğin hakkını alabilmek için; birlikte mücadeleye devam etmek lazım. İktidara, siyasi partilere değil; işçiye, memura, emekliye yanaşarak bunu başarabiliriz” diye konuştu.