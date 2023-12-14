Hürcan Bulur'un ailesinin adalet arayışı sürüyor: 'Para teklif ettiler'

Yayınlanma: 14.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.12.2023 - 03:00

Ankara’da yaşayan 26 yaşındaki Hürcan Bulur, 24 Ağustos tarihinde yaya geçidinden geçtiği sırada görgü tanıklarının ifadesine göre 160 km hızla giden aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Daha sonra Bulur’a çarpan şahsın Dora Makina’nın patronu olan Bekir Sağlamyürek’in oğlu Özer Sağlamyürek olduğu öğrenildi. Bulur, kazadan 12 saat sonra yaşamını yitirirken Sağlamyürek ise “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklandı.

Davanın kasım ayında görülen ilk duruşmasında sanık Sağlamyürek’in ifadeleriyle görgü tanıklarının ifadeleri arasındaki çelişkiler nedeniyle aracın hız ve ilgili veri kayıtlarının yanı sıra olay yerindeki kamera ve HTS kayıtları talep edildi. Görgü tanıklarının ifadelerinin yer aldığı tutanakta sanığın kaza sonrası yaptığı telefon görüşmesinde “Birine çarptım, 160’la gidiyordum, duramadım, gelin beni alın” dediği ifadeleri yer aldı. Olaya ilişkin davanın ikinci duruşması ise yarın Ankara Adliyesi 64. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Bulur’un ailesi delillerin karartılma şüphesiyle adalet arayışını sürdürüyor. Dava öncesi Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Hürcan Bulur’un babası Veysel Bulur, davanın Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesini talep ediyor.

Daha sonra ailenin tavrının değiştiğini dile getiren baba Bulur, “Bize para verelim gibi iğrenç tekliflerde bulundular. Yeğenimi de arayıp, ‘Tazminat için hesaplamalar yapılsın. Ne tutuyorsa daha fazlasını verelim olayı kapatalım’ demişler. Bizim derdimiz gerekli cezaların alınması ve davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi. Şu anda zanlı ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan yargılanıyor fakat bizim amacımız olası kast suçuyla ağır ceza mahkemesinde yargılanması” dedi.

(Hürcan Bulur)

‘FRENE BASMAMIŞ’

Bilirkişi raporunda sanık Özer Sağlamyürek’in Hürcan Bulur’a çarpmadan önce Tesla marka aracın hızı, fren ve gaz pedalı hareketlerine ilişkin kayıtlara da yer verildi. Kayıtlara göre araç hızının kaza sırasında 140 km hızda olduğu, kazadan önce aracın “Önünde Cisim Var” uyarı ikazı aldığı, Sağlamyürek’in frene basması gerekirken tam gazın yüzde 75’ini vererek hızlandığına ve çarptıktan sonra da hızını arttırdığına ilişkin ifadeler yer aldı.

‘KANIT GİZLEMEYE ÇALIŞIYORLAR’

Sanığın ailesinin Tesla marka aracın sistem üzerinden kayıtlarına ulaştığını fakat bilerek gündeme getirmediklerini öne süren baba Bulur, “Mahkemeyi yanıltma yoluna giderek Tesla ile mailleştiklerini ve kamera kaydı bulamadığını söylediler. Ama biz bu araçta böyle bir sistem olduğunu ve incelenmesi gerektiğini söyledik, yargıç kabul etti ve bilirkişi atadı. Onlar bilirkişi raporuna da itiraz ettiler. Niyetleri iyi değil, kanıt gizlemeye çalışıyorlar” dedi.