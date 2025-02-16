Hurda araç teşviki ne zaman çıkacak? Hurda araç teşviki çıkacak mı?

Araba sahibi sürücülerin bir süredir gündeminde olan hurda araç teşviki konusu netlik kazandı. Peki, Hurda araç teşviki ne zaman çıkacak? Hurda araç teşviki çıkacak mı?

Hurda araç teşviki ne zaman çıkacak? Hurda araç teşviki çıkacak mı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.02.2025 - 12:37

25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması amaçlanan hurda araç teşvikinde son durum merak konusu oldu. Peki, Hurda araç teşviki ne zaman çıkacak? Hurda araç teşviki çıkacak mı?

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ ÇIKACAK MI?

AKP yönetimi, hurda araçlara Özel Tüketim Vergisi muafiyeti getiren bir düzenlemenin gündemde olmadığını açıkladı.

Bu konuda hükümet tarafından herhangi bir yasal düzenleme çalışması da bulunmuyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ UYGULAMASI

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir geçtiğimiz günlerde Meclis'e bir kanun teklifi vermiş ve 25 yaş üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması için, aracını hurdaya çıkaranlara yeni araçlarında Türkiye’de üretilmiş olmak kaydıyla ÖTV indirimi sunulmasını önermişti.

Hurda araç teşviki Türkiye'de ilk kez 2003 yılında uygulanmaya başladı. Böylece belirli bir yaşın üzerindeki araçların piyasadan çekilmesi sağlanırken, yeni araç satışları da arttı. Bu uygulama 2004 yılında sona erdi.

4 Ekim 2010'dan 31 Aralık 2011'e kadar ikinci hurda teşviki başlatıldı. Burada ilk teşvikten farklı olarak motorlu araç türü sınırlandırıldı ve ağırlığı 3.5 tondan fazla olan yük ve yolcu araçları kapsam dahilindeydi.


Etiketler: #hurda araç #hurda teşviki #hurda

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