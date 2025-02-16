İBB uygulama tabanlı taksi plakası ihalesi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 yıllığına uygulama bazlı taksi taşımacılığı yapacak 2 bin 500 aracın 150’si için ihale yapacaklarını duyurdu. Peki, İBB uygulama tabanlı taksi plakası ihalesi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

İBB uygulama tabanlı taksi plakası ihalesi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.02.2025 - 10:26

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, megakentte hizmete alınacak 2 bin 500 uygulama bazlı taksinin 150’si için ihale gerçekleştirecek. Peki, İBB uygulama tabanlı taksi plakası ihalesi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

İBBİ TAKSİ İHALESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İhale, 18 Şubat 2025 tarihinde saat 10.00’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. İhale için son teklif verme süresi ise 17 Şubat 2025 saat 12.00 olarak belirlendi.

Yapılan açıklamada; "Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2024 tarih ve 1174 sayılı kararı gereği 2500 adet taksi plakasından, 150 adet Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı hakkının her bir plaka için ayrı ayrı gerçek kişilere 29 yıl süreyle işletmeye verilmesi işinin ihalesi 18.02.2025 tarihinde saat 10:00’da Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecektir." denildi.


Etiketler: #taksi plakası #taksi

İlgili Haberler

Son dakika depremler! 16 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! 16 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları için son ne zaman? İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları neler? İŞKUR Gençlik Programı ödemeleri ne kadar?

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları için son ne zaman? İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları neler? İŞKUR Gençlik Programı ödemeleri ne kadar?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler