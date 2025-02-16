Yayınlanma: 16.02.2025 - 10:26

Güncelleme: 16.02.2025 - 10:26

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, megakentte hizmete alınacak 2 bin 500 uygulama bazlı taksinin 150’si için ihale gerçekleştirecek. Peki, İBB uygulama tabanlı taksi plakası ihalesi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

İBBİ TAKSİ İHALESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İhale, 18 Şubat 2025 tarihinde saat 10.00’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. İhale için son teklif verme süresi ise 17 Şubat 2025 saat 12.00 olarak belirlendi.

Yapılan açıklamada; "Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2024 tarih ve 1174 sayılı kararı gereği 2500 adet taksi plakasından, 150 adet Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı hakkının her bir plaka için ayrı ayrı gerçek kişilere 29 yıl süreyle işletmeye verilmesi işinin ihalesi 18.02.2025 tarihinde saat 10:00’da Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecektir." denildi.