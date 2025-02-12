Yayınlanma: 12.02.2025 - 12:08

Güncelleme: 12.02.2025 - 12:08

3 milyonu aşkın araç sahibi, hurda teşvikiyle ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Peki, Hurda araç teşviki ÖTV muafiyeti çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Hurda Teşviki Nedir?

Hurda Teşviki, 2000 model ve daha eski araç sahiplerinin, araçlarını hurdaya çıkararak sıfır kilometre araç almalarını kolaylaştırmayı amaçlayan bir teşvik programı. Bu kapsamda, teşvikten yararlanmak isteyen vatandaşlar:

1. Eski Araçlarını Hurdaya Ayıracak: 2000 model ve üzeri araçlar, yetkili hurda merkezlerine teslim edilecek.

2. ÖTV Muafiyetiyle Yeni Araç Alacak: Hurdaya ayrılan araç karşılığında, sıfır kilometre araç alımında ÖTV ödenmeyecek.

Hurda teşvikiyle alınabilecek 12 araba

Teklifte yerli üretim araçların kapsam dahiline alınması öngörülüyor. Teklif olduğu gibi yasalaştığı taktirde 6 farklı markanın 12 modeli kapsam dahiline giriyor. Bu modeller;

Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve Türkiye’de yeni üretilmeye başlanan VW Transporter.