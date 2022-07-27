Hurda madalya

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:27

Maraton...

Maraton, atletizmin en çok ilgi gören, tarihsel önemi en yüksek branşlarının başında gelir.

Zor daldır, çetindir maraton...

Peki maratonun öyküsünü ve "42 kilometre 195 metre" kuralının M.Ö. 490 yılındaki Perslerle Atinalılar arasındaki bir savaştan geldiğini biliyor muydunuz?

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Aktaralım;

"Marathon", bilinen adıyla "Maraton" Atina'nın kuzeydoğusunda bulunan bir yerleşimdir.

Burası, M.Ö. 490 yılında gerçekleşen Atinalılar'la Persler'in savaşının gerçekleştiği bölgedir.

Savaşa; "Maraton Muharebesi" denmiştir. Bu savaşın galibi Atinalılar, Yunanistan'ı Pers işgalinden

kurtarmıştır.

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Zafer müjdesini "Pheidippides" isimli

bir asker vermiştir Atina'ya.

Maraton Ovası’ndan şehre üç saatten az bir zamanda koşarak!

Pheidippides, ‘’Niki!’’ (kazandık!) diyebildikten sonra şehir meydanında bitkinlikten ölmüştür.

Günümüzdeki "Atina Maratonu" da adını Maraton Muharebesi’nden alır.

Kahraman askerin anısına da Maraton Koyu ile Atina arasında yarış düzenlenir.

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Tarih; 6 Nisan 1970... Atina Maratonu parkurunu 4 Türk atlet peşpeşe tamamlar.

İsmail Akçay birinci, Hüseyin Aktaş ikinci, Hamza Canavar üçüncü, Yılmaz Sakallı ise dördüncü olur.

Yarışı dört Türk'ün en ön sırada bitirmesi, atletizmseverlerde hayret ve hayranlık yaratır.

Fakat Tertip Komitesi; bu sonucu kaldıramaz.

Üçüncü ve dördüncü gelen Hamza Canavar ile Yılmaz Sakallı'nın "hatalı" koştuğunu öne sürerek kürsüye çıkışını engellemek isterler. Ancak "hakem kurulu" bu engellemeye izin vermez.

Bir spor dalında ilk kez üç Türk sporcusu şeref kürsüsündedir.

Üç gönderde de Ay-Yıldızlı bayrağımız dalgalanmaktadır..

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Bu onuru yaşayan/yaşatanlardan biridir Erzincanlı atlet Hüseyin Aktaş...

Üst düzeyde gözbebeği sporcumuzdur, maratonun efsanelerindendir.

Bu dalda elde ettiği 12 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra, Akdeniz Oyunları'nda bir kez ikincilik, bir kez üçüncülük kürsüsüne çıkan Aktaş'ın üç de Balkan şampiyonluğu bulunuyor. Hüseyin Aktaş, Uluslararası Ankara 19 Mayıs Maratonu'nu iki defa kazanma başarısını göstermişti.

2003 yılında Yunanistan Atletizm Federasyonu'nun kendisini Atina'ya davet etmiş ve maratonabu katkıları nedeniyle plaket vermiştir.

Kızı Serap Aktaş da uzun mesafe koşucusudur.

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Kazandığı madalyaların bir bölümünü Erzincan depreminde kaybeden, bir bölümünü de geçinebilmek için satmak zorunda kalan Aktaş, 11 yıl önce gazeteci Şafak İnce'ye verdiği röportajda havasızlıktan yoksulluktan yakınmış;

"40 ülkede koştum.

Atina, Helsinki, Sofya, Napoli, Bosna, Las Vegas, Tunus, Meksika, Varşova, Bükreş'te yarıştım.

Ama çocuklarımı geçindirebilecek parayı hiç kazanamadım. Balçova'da hurda demir eşyaları alıp satiyorum" demişti.

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Hüseyin Aktaş, 13 yıl önce -bugün- aramızdan ayrıldı.

Emeğine...

Bıraktığı izlere...

Yaşattığı onurlara saygıyla...