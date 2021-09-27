Hürriyet gazetesinde işten çıkarılan gazeteciler 2 yıldır haklarını alamıyor

27 Eylül 2021 Pazartesi, 16:24

Hürriyet Gazetesi’nden 2019 yılında TGS üyesi oldukları için işten 45 gazeteci haklarını almak için mücadelelerini sürdürüyor. Eski Hürriyet çalışanlarının alacak davasına İstanbul 40. İş Mahkemesi’nde devam edildi.

Gazeteciler, avukatları ve TGS yetkilileri; duruşma öncesinde, Bakırköy Adliyesi Bahçelievler Ek Binası önünde bir basın açıklaması yaptı. Gazeteciler, "Artık adalet istiyoruz. Patronu, Saray'ı değil çalışanı koruyan adalet. Hakkımızı verin", "Paramız pul oldu, adalet hemen şimdi" yazılı pankartlar taşıdı.

"ANAYASA'YI KORUMAKLA YÜKÜMLÜ KURUMLAR SADECE SEYREDİYOR"

Basın açıklamada konuşan TGS Başkanı Gökhan Durmuş, şunları söyledi:

"TGS'ye üye oldukları için iki yıl önce işten atılan Hürriyet gazetesi çalışanlarının adalet arayışları devam ediyor. Anayasal bir hak olan sendikalaşma hakkı, işten atılma gerekçesi yapılıyor ama Anayasa'yı korumakla yükümlü olan kurumlar sadece seyrediyor. Patronların yasaları çiğnemesine seyirci kalanlar bu adaletsizliğin ortağıdır. Daha iyi koşullarda çalışma, daha iyi ücret ve iş güvencesi talepleriyle sendikamıza üye olan Hürriyet Gazetesi çalışanları ‘işletmesel neden’ gerekçe gösterilerek işten atıldı.”

“MÜHENDİSİ KAMYON ŞOFÖRÜ, TÜP DAĞITICISINI MATBAADA UZMAN GÖSTERDİLER"

İşten çıkarılan 45 kişinin yerine Demirören Grubu’nnun diğer şirketlerinde çalışan, aralarında üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 200 kişinin Hürriyet gazetesinde işe alınmış gibi gösterildiğini dile getiren Gökhan Durmuş, şunları söyledi:

“Peki 45 kişinin işten atıldığı bu dönemde Hürriyet’te kaç kişi işe alındı biliyor musunuz? Yaklaşık 200 kişi. Kim bunlar? Demirören Grubu'nun başka şirketlerinde çalışan kişiler. Mesela Likitgaz’da Makine Mühendisi ve Bölge Müdürü olarak 19 bin TL maaş alan kişi, Hürriyet matbaasında asgari ücretle çalışan kamyon şoförü olarak gösterildi.

Mesela Demirören’de Genel Müdür Yardımcısı ve İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak 22 bin TL ücret alan kişi hem Bağcılar hem de İzmir matbaalarında asgari ücretle çalışan uzman gösterildi.

Denizli’de Demirören’de muhasebeci olarak çalışan bir kişi İzmir matbaasında asgari ücretle çalışan şoför olarak gösterildi. Kayseri’de LPG tüp dağıtıcısı olarak çalışan 3 kişi Ankara matbaasında uzman olarak gösterildi. İstanbul’da tüp dağıtan 36 kişi aynı zamanda matbaada uzman olarak çalışan gösterildi.

Bu kişilerin ortak noktası nedir biliyor musunuz? Yaptıkları her işte tam zamanlı olarak çalışıyor olmaları. O kadar yetenekliler ki hem insan kaynakları müdürlüğü yapıyor hem de İstanbul ve İzmir matbaalarında çalışabiliyorlar aynı anda.

Fedakâr ve cefakar bölge müdürümüz aynı anda kamyon şoförlüğü de yapıyor. Bunlar ve bunun gibi birçok örneğin belgeleri işte bu binadaki dosyaların içinde. Bu kadar açık, bu kadar aleni olarak yapılan bu usulsüzlükler konusunda Çalışma Sendikamızın yetkisi gasp ediliyor, seyrediyorlar. 45 arkadaş işten atılıyor, seyrediyorlar. Adalet istiyoruz, sadece adalet. Patronları kollayan değil, emekçinin alın terini koruyacak adalet.”