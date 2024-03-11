Hüseyin Baş: Erdoğan, milletin duygusal damarına oynuyor

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘31 Mart son seçimim’ sözlerine ilişkin “Bu Sayın Cumhurbaşkanı’nın milletin duygusal damarlarıyla oynayıp düşen oylarını toparlamak, seçmenini konsolide etmek için söylediği bir hikaye söylemdir” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 14:52
Hüseyin Baş: Erdoğan, milletin duygusal damarına oynuyor
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli’yi ziyaret etti.

Baş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘31 Mart son seçimim’ açıklamasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine de şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanının bırakacağı son seçim, kaybedeceği seçim olur. Kazanacağı hiçbir seçimden önce Cumhurbaşkanı siyaseti bırakmaz. Bundan önce bunu çok defa söyledi. Eğer öyle siyaseti bırakacağını bekleyenler varsa çok beklerler. Ben daha önce de söyledim, Cumhurbaşkanı kendi yerine klonunu bile bırakmaz, bırakın bir başkasını.  Dolayısıyla bu beklenti boşa bir beklentidir. Milletin duygusal damarlarıyla oynayıp bu seçimde düşen oylarını toparlamak, seçmenini konsolide etmek için söylediği bir hikaye söylemdir bu. Ama son seçimi olmasını konuşuyorsak 14 Mayıs seçimi de Cumhurbaşkanı’nın giremeyeceği bir seçimdi. Anayasa’yı dinlemedi ve seçime girdi. Bundan sonra hangi anayasa, hangi yasa, hangi kanun Cumhurbaşkanın seçime girmesini engelleyebilir, hiçbiri engelleyemez.”


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