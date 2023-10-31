BTP lideri Hüseyin Baş hakkında Bozdağ'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı

Yayınlanma: 31.10.2023 - 17:34

Güncelleme: 31.10.2023 - 17:34

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hüseyin Baş hakkında hazırladığı iddianame, Ankara 71. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Baş, hakkındaki davayı partisinin İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlediği 100. Yıl Cumhuriyet Şöleni’nde değerlendirdi.

Davaya ilişkin konuşan Hüseyin Baş, şunları söyledi:

"Biz bu topraklarda Cumhuriyeti anlatacağız, Türk'ün bağımsızlığını anlatacağız, Türkiye’nin istikbalini ve istiklalini anlatacağız. Ancak bu topraklarda bunları anlatmanın bir bedeli var. Daha birkaç gün önce avukatlarımız tarafından önüme getirildi. Daha önceki bir konuşmamda o zaman Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'ın görevden alınış ve göreve geri getiriliş süreciyle ilgili bir yorum yapmışım ve birkaç soru sormuşum.Bu konuşmalarımı alıp kamu görevlisine hakaret suçundan bana dava açmışlar. Nedir hukuken, bu kamu görevlisine hakaret suçu? Sizi siyasi yasaklı haline getiriyorlar. Şimdi genç yaşta yola çıkmış bu kardeşinize, diyorlar ki 'Sen fazla siyaset yaptın, seni siyasetten menedeceğiz.' Onlara 50 sene serbest bize 3 sene yasak. Niye? Biz, çünkü doğruyu konuşuyoruz. Ama benim hiç korkum yok. Çünkü ben bu topraklarda Atatürk demeye devam edeceğim, bağımsızlık demeye devam edeceğim, hürriyet demeye devam edeceğim, zenginlik demeye devam edeceğim. Biz Bağımsız Türkiyeliler bu vatana hizmet etmeye devam edeceğiz. Sanıyorlar ki bu tip ayak oyunları ile bizi bastıracaklar.”

HÜSEYİN BAŞ NE DEMİŞTİ?

Hüseyin Baş, BTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre; 29 Ocak 2022’de Trabzon’da, “Benim” isimli belgeselin üçüncü bölümü için düzenlenen gala töreninde; şunları söylemişti:

“Adalet Bakanımız değişmiş, kim geldi yerine, Bekir Bozdağ, Bekir Bozdağ ne zaman görevden alındı? 15 Temmuz'dan sonra. Belki görevden alındığında hepimiz şunu demedik mi? Bu adam FETÖ'nün faaliyetlerine yakın bir kişi olduğu için herhalde görevden alındı, maksat buydu herhalde. Yerine kim geldi, bugün en son Abdülhamit Gül vardı. Abdülhamit Gül'ü görevden alıp şimdi tekrar Bekir Bozdağ'ı göreve getirdiler. Bunun iki açıklaması olabilir. Ya siz Bekir Bozdağ'a yanlış yaptınız, bu adamın FETÖ ile hiçbir alakası yoktu, ya da şu anlamı vardır, sen bugün tekrar FETÖ'yle bağlarını güçlendiriyorsun.”