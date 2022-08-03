Hüseyin Baş: “KPSS olayı bilinçli yapılmış olabilir”
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, KPSS sorularıyla ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin “Bilinçli yapılmış olabilir” dedi.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, KPSS sorularıyla ilgili usulsüzlük iddiaları için “KPSS olayı bilinçli yapılmış olabilir. Bu ihtimali de gözardı etmemek gerek” dedi.
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, bugün KPSS sorularıyla ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Baş, "KPSS olayı bilinçli yapılmış olabilir. Bu ihtimali de gözardı etmemek gerek. Bakalım kim suçlu bulunacak" dedi.
KPSS olayı bilinçli yapılmış olabilir. Bu ihtimali de gözardı etmemek gerek. Bakalım kim suçlu bulunacak.— Hüseyin Baş (@huseyinbas_BTP) August 3, 2022
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