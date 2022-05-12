Hüseyin Çelik'ten Yargıtay'ın 'Kaftancıoğlu' kararına eleştiri: 'Çok yanlış'
Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadığını 2 davayı ise düşürdüğünü açıkladı. Yargıtay'ın 'Kaftancıoğlu' kararına, eski Kültür ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik tepki gösterdi.
Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından verilen cezanın bozulmasına karar verirken, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "cumhurbaşkanına hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak" suçlarından verilen cezaları ise cezada indirim yaparak onadı. Yargıtay’ın onama ilamından sonra, yerel mahkemenin Kaftancıoğlu'na verdiği toplam 9 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası 4 yıl 11 aya indi.
Kaftancıoğlu'nun sadece teslim olması, imza atması gerektiği ve tekrar salıverileceği belirtildi. Hapis yatması gerekmeyecek olan Kaftancıoğlu'nun, kararın tebliğinden itibaren siyasi yasaklı olacağı bildirildi. Yargıtay'ın kararına AKP'nin 58. ve 59. hükümetinde Kültür ve Milli Eğitim Bakanı olan Hüseyin Çelik'ten tepki geldi.
"SON KARAR ÇOK YANLIŞ OLMUŞTUR"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Sayın Kaftancıoğlu’nun siyasi çizgisinin hep karşısında oldum ancak son karar çok yanlış olmuştur" dedi. Çelik'in paylaşımı şu şekilde:
"Türk siyasi tarihi, siyasetçilerin ya asker sopasıyla ya da yargı sopasıyla tedip edilmesinin ibret dolu örnekleriyle doludur. Zaman, bu çabaların hep ters teptiğini göstermiştir. Sayın Kaftancıoğlu’nun siyasi çizgisinin hep karşısında oldum ancak son karar çok yanlış olmuştur."
Video Haberler
- Çiftliğinde 165 köpek ve 5 kedi ile yaşıyor
- Yavru kedileri kurtarmak için duvarı deldiler.
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
- Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı
- CHP'li isimlerden açıklama
- Büyükada’da İSKİ kazısında tarihi keşif
- Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatı
- Barakada çıkan yangında köpekleriyle birlikte öldü
- Hasta yakınları ambulansı kaçırmak istedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaftancıoğlu'na hapis, siyasi yasak kararı!
- ‘Gök gürültüsünü duyuyor musun?’
- '3 ayda milyarlarca dolar buhar oldu'
- Vali atamalarında Nesin Vakfı ayrıntısı!
- 20 ilin valisi değişti, 10 vali görevden alındı
- Erdoğan'ı kızdıracak 'MHP' sonucu
- Kılıçdaroğlu'ndan tüm vekillerine talimat
- Tehlike çanı çalıyor
- 'Halka ihanette ısrar ediyor'
- Soylu'nun ihraç süreci ve FETÖ