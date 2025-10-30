Hüseyin Gün'ün AKP'li isimlerle fotoğrafı Meclis'te: 'Herkesin cezaevine girmesi lazım'

Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli görüşülecek. Geçtiğimiz hafta merkezi yönetime ilişkin sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

CHP Grup Sözcüsü Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, komisyon başlamadan önce bazı iş insanları ve AKP'li isimlerin fotoğraflarının yer aldığı dövizi kaldırarak, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "casusluk" soruşturmasını protesto etti.

Ağbaba, İmamoğlu'nun casusluktan tutuklandığını hatırlatarak, "Çünkü biliyorlar ki, 19 Mart darbesindeki dosyada bir şey çıkmayacak, bir şey bulamadılar. Son çare casusluktan tutukluyorlar. Bu konuda tecrübeliler, Osman Kavala’yı da aynı şekilde yapmışlardı. Bir taraftan tahliye ediliyor, sonra casusluktan tutukluyorlar. Bu, Türkiye’nin resmidir" ifadelerini kullandı.

"BUNLARA NİYE İŞLEM YAPILMIYOR?"

Ağbaba, şöyle devam etti:

"Bir insana yapılacak en büyük hakaret casusluktur. Ekrem İmamoğlu’yla fotoğrafı olan Hüseyin Gün’ün fotoğrafı. Burada AK Parti’nin bütün yetkili insanları var. Bunlara niye bir işlem yapılmıyor? AK Parti’ye hak, bize günah diye bir anlayış var. Bu anlayışı reddettiğimizi söylemek istiyoruz. Biz belediye başkanımıza, cumhurbaşkanı adayımıza güveniyoruz. Bunun bir siyasi operasyon olduğunu görüyoruz ve tüm dünyada ibretle izleniyor bu. Ayrıca bir de bir taraftan İngiliz casusu olarak suçlanıyor, diğer taraftan İngiliz Başbakanı kırmızı halılarla ağırlanıyor. Hakikaten ilginç bir dönemi hep beraber yaşıyoruz.

"YA BİZ MİLLÎ DEĞİLİZ YA DA BİZ KİŞİ DEĞİLİZ"

Bir başka fotoğraf daha var arkadaşlar. Burada ne diyor? Kişi başına düşen millî gelir 17 bin 748 dolar. Bu vatandaş ne diyor? Herhalde ben ya milli değilim ya da kişi. 17 bin 748 dolar ne demek bunun anlamı? Kişi başı aylık 62 bin lira. 4 kişilik bir aileye aylık 248 bin lira düşüyor. Bunu Sayın Cevdet Yılmaz, Bingöl’de söylese teyzeler terlikle kovalar. Ben Malatya’da bir eve bir kişi 62 bin lira alıyor, bir aile 248 bin lira alıyor desem vallahi beni de terlikle kovalarlar. Burada basın mensupları, kim bu kadar parayı alıyor? Burada bürokratlar, kim bu kadar parayı alıyor? Bu da tamamen yalan bir şey. Ya biz milli değiliz ya da biz kişi değiliz. Vatandaş böyle söylüyor."