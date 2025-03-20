Hüseyin Kocabıyık kimdir? Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık nereli?
Eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını "Recep Tayyip Erdoğan…geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!" sözleriyle eleştirdi. Peki, Hüseyin Kocabıyık kimdir? Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık nereli?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. İmamoğlu'na yönelik operasyona muhalefetin yanı sıra eski AKP'li isimlerden de tepkiler gelmeye devam ediyor. Eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık da, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a operasyon nedeniyle tepki gösterdi. Peki, Hüseyin Kocabıyık kimdir? Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık nereli?
HÜSEYİN KOCABIYIK KİMDİR?
1963 yılında Konya’da doğdu. İlk-orta-lise tahsilimi Konya’da, yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi DTCF de tamamladı.
AÜ Uluslar arası İlişkiler Bölümü’nden master derecesi aldı. 1993-1994 yılları arasında profesyonel yöneticilik yaptı. 1995-1999 yılları arasında Başbakan başdanışmanı sıfatıyla 53-54 ve 55. Hükümetlerle çalıştı.
2004-2006 yıllarında yüksek Politikar Merkezi adlı düşünce kuruluşunun genel koordinatörlüğünü yürüttü.
Türk Demokrasi Vakfı yönetim kurulu üyeliği yaptı. Analitik Araştırmalar Merkezi’nin başkanlığını yürüttü.
Sosyal-siyasal-ekonomik ve uluslar arası ilişkilere dair araştırmaları yönetti ve analist olarak çalıştı.
2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreteri görevinde bulundu.
Sabah ve Yeni Asır Gazetelerinde yazar olarak çalıştı.
2014-2015 yıllarında Turkuvaz Medya Ege Temsilcisi olarak görev yaptı.
HÜSEYİN KOCABIYIK'IN ÖZEL HAYATI
Hüseyin Kocabıyık, evli ve bir erkek çocuk sahibidir.
En Çok Okunan Haberler
-
- İlk kitlesel tepki İzmir'den geldi
- Marmaray'da 'Ekrem İmamoğlu' protestosu!
- Özgür Özel'in tarihi konuşması bekleniyor
- 'Lideri yanlış yazmışlar!'
- 'İmamoğlu' eylemi yapan öğrencilere polis şiddeti!
- Yurttaşlar Saraçhane'ye gidiyor!
- Gözaltılara tepkiler çığ gibi büyüyor!
- 'İmamoğlu' operasyonuna Saray'dan ilk tepki!
- Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan yeni mesaj
- Metroda 'Ekrem İmamoğlu' protestosu!