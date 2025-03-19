Yayınlanma: 19.03.2025 - 15:37

Güncelleme: 19.03.2025 - 15:37

Mustafa Kerem Erman, İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan ve diploması iptal edilen kişiler arasında yer aldı. 1990 yılında yatay geçiş sürecinde yaşandığı iddia edilen “usulsüzlük” nedeniyle diploması iptal edilen Erman, bu karar sonrasında kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Peki, Koç Otokar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kerem Erman kimdir? Mustafa Kerem Erman'ın diploması iptal mi edildi?

MUSTAFA KEREM ERMAN KİMDİR?

Mustafa Kerem Erman, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.'de Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Kariyeri boyunca ticari araçlar, güç aktarma organları ve stratejik tedarik alanlarında çeşitli üst düzey pozisyonlarda bulundu.

Erman, Otokar'ın iç pazardaki liderliğini sürdürmesinde ve Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmesinde önemli rol oynamaktadır. Özellikle İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerde Otokar'ın pazar payını artırmıştır. Ayrıca, Almanya ve İskandinavya pazarlarında da şirketin varlığını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Otokar'ın sürdürülebilir ulaşım teknolojilerine odaklanmasında da aktif rol oynayan Erman, şirketin elektrikli ve otonom araç çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu kapsamda, elektrikli şehir içi otobüsü e-Kent'in yeni versiyonunun tanıtımını gerçekleştirmiştir.

Ayrıca Erman'ın liderliğinde Otokar, 2022 yılında otobüs ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 125 artırarak, başta Avrupa pazarı olmak üzere yaklaşık 1.300 otobüs ihraç etmiştir.

MUSTAFA KEREM ERMAN'IN DİPLOMASI İPTAL Mİ EDİLDİ?

18 Mart 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin diplomasını iptal etti. Bu listede Mustafa Kerem Erman da yer alıyor.

Sebebi ise 1990 yılında yatay geçişte yapılan 'usulsüzlük' olarak gösterildi.