Yayınlanma: 19.03.2025 - 16:05

Güncelleme: 19.03.2025 - 16:05

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili "usulsüzlük olmadığı" yönünde rapor veren İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Ahmet Köse görevinden istifa etti. Peki, Kamil Ahmet Köse kimdir? Eski İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Kamil Ahmet Köse neden istifa etti?

KAMİL AHMET KÖSE KİMDİR?

Kamil Ahmet Köse, 1982 yılında İstnabul Üniversitesi İşletme Fakültesini kazandı. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı.

KAMİL AHMET KÖSE NEDEN İSTİFA ETTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması hakkında 'uygundur' raporu veren İstanbul Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse, istifa etti. Köse, kararına "yorgunluk ve son dönemde yaşanan süreci" gerekçe gösterdi.