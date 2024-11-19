Husiler Türk gemisine saldırmıştı: Sahibinin Binali Yıldırım’ın 'yakın dostu' Salih Zeki Çakır olduğu ortaya çıktı

Yayınlanma: 19.11.2024 - 23:41

Güncelleme: 19.11.2024 - 23:41

İstanbul merkezli Oras Shipping’e ait Anadolu S adlı dökme yük gemisi, Mısır’ın Said Limanı’ndan Kızıldeniz’i kullanarak Pakistan’ın Kasım Limanı’na giderken, Yemen’in Muha kentinin 46 kilometre batısında Husiler’in füzeli saldırısına uğradı.

Patronlar Dünyası’nın aktardığı habere göre füze, geminin kıç tarafının 500 metre açığında denize düştü. Kaptanının saldırıdan dakikalar önce VHF Kanal 16’dan bir İngiliz gemisi tarafından uyarıldığı, saldırıdan da böyle kurtulduğu ortaya çıktı.

Oras Shipping Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Salih Zeki Çakır, saldırıyla ilgili, “Şimdilik bir sorun yok. Kaptan tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor” açıklaması yaptı.

SALİH ZEKİ ÇAKIR KİMDİR?

Trabzon'un Of ilçesi doğumlu Salih Zeki Çakır’ın, eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın yakın dostu olarak biliniyor.

Şimdiki ismi İTÜ Denizcilik Fakültesi olan Yüksek Denizcilik Okulu mezunu Salih Zeki Çakır ile oğlu Çağrı Cihan Çakır’ın yönettiği Oras Denizcilik, TOBB’un açıkladığı 2019 yılının en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer aldı.

İstatistiklere göre, Oras Denizcilik yüzde 664.9 oranında büyüdü. Oras Denizcilik, 2021 yılında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’ne (MTA) ait Oruç Reis Gemisi’nin işletme ihalesini de 4.8 milyon dolara kazandı. Şirket MTA'dan 3 yılda toplam 9 milyon 592 bin dolarlık ihale aldı.

“BURASI ERKAM BEY’İN İŞ YERİ”

Öte yandan, söz konusu olaya ilişkin gazeteci Metin Cihan, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Cihan, şunları aktardı:

“Yemenlilerin silahlı saldırı düzenlendiği şirket Oras Denizcilik.

Burası, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Bey'in iş yeri. Vergi cenneti ülkelerdeki diğer şirketlerinin bir nevi Türkiye şubesi. Belgesini de paylaştım. Yanlışım varsa düzeltin @BY

Oras Denizcilik'in sahibiyle ortak olup aynı adreste şirketleri olan bir diğer isim de şu an milletvekili. Belgesini de paylaştım. Yanlışım varsa düzeltin @vehbikoctr

Oras Denizcilik Gazze bombalanırken İsrail'e sevkiyat halinde olduğunu doğrulamış ancak önceden imzalanan sözleşmeye bağlı kalmak zorunda oldukları için bu sevkiyatın gerçekleştiğini açıklamıştı.

Ne yazık ki kanlı ticaret açığa çıkınca bile patronlara bir şey olmuyor, olan yine işçilere oluyor. Hayati tehlike atlatan gemi mürettebatına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”