Binali Yıldırım anjiyo oldu
Binali Yıldırım, Kartal’da bulunan bir hastanede anjiyo operasyonu geçirdi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı Binali Yıldırım, dün getirildiği Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo operasyonu geçirdi.
Operasyonda Yıldırım’a 4 adet stent takıldı.
Yıldırım’ın, başarılı geçen operasyonun ardından sağlığının iyi olduğu ve henüz taburcu olmadığı öğrenildi.
Etiketler: #Binali Yıldırım #Anjiyo
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