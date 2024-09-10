Binali Yıldırım anjiyo oldu

Binali Yıldırım, Kartal’da bulunan bir hastanede anjiyo operasyonu geçirdi.

Binali Yıldırım anjiyo oldu
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İHA
Yayınlanma: 10.09.2024 - 19:08

Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı Binali Yıldırım, dün getirildiği Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo operasyonu geçirdi.

Operasyonda Yıldırım’a 4 adet stent takıldı.

Yıldırım’ın, başarılı geçen operasyonun ardından sağlığının iyi olduğu ve henüz taburcu olmadığı öğrenildi.


Etiketler: #Binali Yıldırım #Anjiyo

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