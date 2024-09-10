Binali Yıldırım anjiyo oldu

Yayınlanma: 10.09.2024 - 19:08

Güncelleme: 10.09.2024 - 19:08

Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı Binali Yıldırım, dün getirildiği Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo operasyonu geçirdi.

Operasyonda Yıldırım’a 4 adet stent takıldı.

Yıldırım’ın, başarılı geçen operasyonun ardından sağlığının iyi olduğu ve henüz taburcu olmadığı öğrenildi.