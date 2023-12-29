Husumetli ailelerin kavgasında kan aktı: 2 ölü, 3 yaralı
Tokat'ın Zile ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Zile ilçesi İstasyon Mahallesi Selağzı kavşağında, öğle saatlerinde, husumetli olan Yıldıztepe köyü muhtarı Hasan Özer Kabay (43) ile Salih Akarsu (22), kavşakta karşılaşınca, önce tartışma, ardından da kavga çıktı.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada Kabay ile Akarsu ile Ali Öztürk (22), Nihat Kabay (19) ve Kadir Özpolat yaralandı.
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan Kabay ile Akarsu, kaldırıldıkları Zile Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası Zile Devlet Hastanesi'ne gelen iki ailenin bireyleri arasında yine kavga çıktı. Polis ve jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Ekipler, hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.
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