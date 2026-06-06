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Husumetli kardeşler birbirini bıçakladı: 1'i ağır yaralandı

Husumetli kardeşler birbirini bıçakladı: 1'i ağır yaralandı

6.06.2026 17:55:00
Güncellenme:
DHA
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Husumetli kardeşler birbirini bıçakladı: 1'i ağır yaralandı

Bursa'da aralarında husumet bulunan Özcan ve Burak Kaya isimli kardeşlerin tartışmasında iki taraf da birbirini bıçakla yaraladı. Yaralı kardeşlerden Özcan Kaya'nın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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Aralarında daha önceden husumet bulunan Özcan Kaya ile Burak Kaya, Osmangazi ilçesi Barbaros Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile kardeşler birbirini bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan kardeşlerden Özcan Kaya’nın durumunun ağır olduğu bildirilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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