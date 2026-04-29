Cumhuriyet Gazetesi Logo
Husumetli komşular arasında çıkan kavga kanlı bitti: Biri ağır, 4 kişi yaralandı

29.04.2026 10:17:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Adıyaman'da husumetli iki komşu aile arasındaki kavgada bıçaklanan 1’i ağır, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde dün akşam saatlerinde husumetli iki komşu aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ali S., Barış S., Emre S. ve Ali Ş., bıçaklanarak yaralandı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #adıyaman #kavga #yaralı #husumet

İlgili Haberler

Eskişehir'de 'yan baktın' kavgası: Ölü ve yaralılar var Eskişehir’de iki grup arasında ‘yan bakma’ bahanesiyle çıkan bıçaklı kavgada Mehmet Can Deneklisoy (25) hayatını kaybetti, Muhammet B. (26) ise göğsünden yaralandı. Polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Sokak düğünü sonrası 'eşya toplama' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sokakta yapılan düğün sonrası eşya toplama nedeniyle çıkan kavgada Ahmet Karaca (20) ve Ramazan Ülgen birbirini bıçakla yaraladı. Durumu ağır olan Karaca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, tedavisinin ardından gözaltına alınan Ülgen tutuklandı.
Osmaniye'de komşu kavgasında kan aktı: 1 ölü Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Mert Mustafa Çalış (19) tartıştığı komşusu Furkan A. (20) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.