Husumetli komşular arasında çıkan kavga kanlı bitti: Biri ağır, 4 kişi yaralandı

Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde dün akşam saatlerinde husumetli iki komşu aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ali S., Barış S., Emre S. ve Ali Ş., bıçaklanarak yaralandı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.