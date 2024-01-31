Samsun'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: Husumetli sanıp başkasını vurdular!

Samsun'da 2 kişi, husumetlilerinin de içinde olduğunu zannettikleri otomobile pompalı tüfekle ateş açıp 1 kişiyi yaraladı. Olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliden 2’si gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 31.01.2024 - 18:18
Samsun'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: Husumetli sanıp başkasını vurdular!
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Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İ.E.K. (26) ve A.İ.A. (18), alacak meselesinden aralarında husumet olan S.K.'nin (25) de içinde olduğunu zannettikleri, seyir halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açtı.

Otomobildeki Oğuzhan Ö. (26) yaralandı. S.K.'nin otomobilde olmadığını fark eden İ.E.K. ile A.İ.A. ve bu sırada yanındaki arkadaşları E.A. (22) ile Y.S.K. (25) kaçtı. Yaralı, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülüp tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerinden E.A. ve Y.S.K.'yi gözaltına aldı. İ.E.K. ve A.İ.A.'nın ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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