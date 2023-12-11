Husumetlisi, 14 yaşındaki oğlunu silahla yaraladı!
Batman'da Enis S., husumetlisinin oğlu F. D.'yi (14) babasının işyerinin önünde 5 el ateş ederek ağır yaraladı. F.D.'nin hastanede tedavisi sürerken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Batman Bahçelievler Mahallesi'nde iddiaya göre, 2021'de iki aile arasında çıkan kavganın ardından husumet başladı.
Ailesinin işyerine giden F. D.'ye arkasından gelen babası Nizamettin D.'nin husumetlisi Enis S., tabancayla 5 el ateş etti. Sırt, akciğer, omurilik kemiği ve el bileğine isabet eden kurşunlarla yaralanan F.D., ailesi tarafından hastaneye götürüldü.
Saldırı anları ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
OLAY ANI KAMERADA
Görüntülerde tabanca seslerinin ardından Enis S.'nin koşarak uzaklaştığı, F.D.'nin ise karnını tutup, bağırarak işyerindeki yakınlarının yanına gittiği, daha sonra hafif ticari araca bindirilerek hastaneye götürülmesi yer alıyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Enis S.'ye yardım ettiği tespit edilen Ş.İ., S.İ. ve R.İ. isimli 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Enis S.'nin yakalanması için çalışma sürüyor.
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