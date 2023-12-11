Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sokakta yürüyen V.D., kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan V.D. hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Hareket Sokak üzerinde, saat 00.30 sıralarında yürüyen V.D., henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile saldırıya uğradı.
SALDIRGAN KAÇTI
Sol bacağından vurulan V.D. kanlar içerisinde yerde kalırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı V.D., ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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