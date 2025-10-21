Husumetlisine sokak ortasında tüfekle kurşun yağdırdı!

İlkadım ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Pınarbaşı Sokak’ta dün akşam saatlerinde feci bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; aralarında alacak meselesi sebebiyle husumet bulunduğu iddia edilen Y.C. (56) ile E.Ş. (56) sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C., E.Ş.’yi tüfekle sağ ayak topuğundan yaralayıp, kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.Ş., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedavi altına alındı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Y.C.’yi yakalayıp gözaltına adlı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.