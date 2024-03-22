Husumetlisini 12 kurşunla öldüren şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 22.03.2024 - 16:02

Güncelleme: 22.03.2024 - 16:02

Olay, 16 Mart’ta saat 18.30 sıralarında Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Adana'dan 6 ay önce dönen Necmettin But, daha önce aynı apartmanda oturduğu ve husumetli olduğu Ayhan Haydar Fidanboy'u aracından indiği sırada tabanca ile vurdu.

Şüpheli ardından motosiklet ile kaçtı. Vücuduna 12 kurşun isabet eden Fidanboy ise hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

4 çocuk babası Ayhan Haydar Fidanboy'un cenazesi Antakya'da defnedildi.

Ruhsatsız silah bulundurma ve cinayetten kaydı olduğu öğrenilen Necmettin But Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün yakalandı.

Necmettin But, karakoldaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.