Husumetlisini araçla ezdi: O anlar kameraya yansıdı
Bursa’da yolda gördüğü husumetlisine aracıyla çarpıp kaçan sürücü kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi 6. Dal Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü, yolda gördüğü husumetlisinin üzerine aracını sürdü.
Çarptığı kişiyi yaralayan sürücü, olay yerinden hızla kaçtı. O anlar kameraya yansırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Etiketler: #Bursa #Osmangazi
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketinde çarpıcı sonuç!
- TÜPRAŞ'ta patlama: 12 kişi yaralandı
- ABD’de başkanlık seçiminde kim önde?
- İsrail Savunma Bakanı görevden alındı!
- 'Erdoğan ömür boyu Cumhurbaşkanı olacak diye...'
- Pervin Buldan'dan Burcu Köksal'a cevap!
- Meksika'dan binlerce göçmen yola çıktı
- AKP’li vekilden açıklama: MHP'li Adan ek süre vermedi!
- İki eşi de aynı şekilde ölü bulundu
- Beyoğlu'ndaki cinsel saldırı dehşetinde yeni gelişme