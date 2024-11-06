Husumetlisini araçla ezdi: O anlar kameraya yansıdı

Bursa’da yolda gördüğü husumetlisine aracıyla çarpıp kaçan sürücü kameraya yansıdı.

Husumetlisini araçla ezdi: O anlar kameraya yansıdı
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İHA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 12:05

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi 6. Dal Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü, yolda gördüğü husumetlisinin üzerine aracını sürdü.

Çarptığı kişiyi yaralayan sürücü, olay yerinden hızla kaçtı. O anlar kameraya yansırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.


Etiketler: #Bursa #Osmangazi
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