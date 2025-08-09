'Huzur İstanbul' uygulaması: Polis 700 kişiyi gözaltına aldı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda dün düzenlenen 'Huzur İstanbul' uygulamasında 360 bin 970 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Aralarında çeşitli suçlardan aranan 295 şüphelinin de bulunduğu toplam 700 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 23 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 63 fişek, 2220 gram uyuşturucu madde, 96 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 54 bin 510 lira ele geçirildi.

Uygulamada 35 kişi ile 18 yabancı uyruklu hakkında idari işlem yapıldı.

Ekiplerce 648 umuma açık iş yeri denetlendi, 3 iş yerine idari işlem uygulandı.

Trafik denetimlerinde ise 45 bin 446 araç ve 3 bin 159 motosiklet kontrolden geçirildi. 2 bin 146 araç ve motosiklet ile 23 sürücüye işlem uygulanırken, 18 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde toplam 1 milyon 880 bin 737 lira trafik cezası kesildi.