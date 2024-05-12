Huzurevi annelerine saç ve cilt bakım sürprizi

Yayınlanma: 12.05.2024 - 12:26

Güncelleme: 12.05.2024 - 12:28

12 Mayıs Anneler Günü kapsamında bir holding, Ankara'da Dört Mevsim Yaşam Köşkü Huzurevi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan annelere cilt ve saç bakımı yaptırdı. Huzurevi sakinleri bu jest karşısında çok duygulandı ve duygularını kendi yazdıkları şiiri okuyarak gösterdi. Huzurevinde kalan erkekler de annelere özel yazdıkları şiirlerini okuyarak huzurevinde kalan annelerin kıymetini şiirleriyle anlattı. Etkinlik esnasında huzurevi sakinleri anılarını paylaşırken, bazı sakinler yitirdikleri annelerini andı, bazı sakinler ise özel günlerden çocukları ile yaşadıkları anıları paylaştı.