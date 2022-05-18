'Hz. Mevlana dizisi 'TRTFlix' için hazırlandı, platform bulunamadı'
TRT kaynaklarının verdiği bilgiye göre, TRT'nin kuracağı yeni dijital platform projesi uzun süredir dillendiriliyor ancak hâlâ hiçbir somut adım atılmadı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, yeni kurulacak dijital platformun en geç 2023'te yayın hayatına başlayacağını savunmuştu.
TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, geçtiğimiz hafta Netflix'e alternatif uluslararası dijital bir platform kuracaklarını açıkladı. Bu açıklamanın ardından ne projeyle ilgili olarak ne de dijital platform isim olarak gündeme geldi.
Sobacı'ya göre, dijital yayıncılıkta Netflix'e rakip alanı TRT dolduracak. Bu açıklamaların ardından ise konuya dair herhangi bir bilgi verilmedi. Kamuoyu meselenin içeriğini merak ediyor.
Cumhuriyet’in TRT yetkililerinden edindiği bilgiye göre ortada sadece açıklama var. İsmini vermek istemeyen TRT yetkilisi dijital platformun uzun süredir gündemde olduğunu ancak hiçbir somut projenin ve adımın atılmadığını belirtti.
Söz konusu projenin 5 yıl önce gündemde olduğu bilinirken TRT yetkilisinin verdiği bilgiye göre, geçen ay yayımlanan 'Hz. Mevlana' dizisinin de kurulacak yeni dijital platform için çekildiği ancak yayına verilecek bir platform bulunmadığı için TRT ekranlarında yayımlandığı paylaşıldı.
''TRTFLIX İSMİNE SICAK BAKILMIYOR''
Sobacı'nın 'Netflix'e alternatif bir platform kuracağız' duyurusundan sonra platform isminin 'TRTFlix' olacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili konuşan TRT kaynakları, TRTFlix ismine de sıcak bakılmadığını vurguladı.
Haber: Stajyer muhabir Delil Atak
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