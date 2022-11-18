İade edilen kabanın cebinden 30 bin liralık altın bilezik çıktı
Erzurum'da bir kadın giyim mağazasından online satış platformu aracılığıyla alınan ve kargoyla değişim için gönderilen kabanın cebinden yaklaşık 30 bin lira değerinde altın bilezik çıktı. Mağaza yetkilileri, sadece adı soyadı bulunan, iletişim bilgisi olmayan müşteriye ulaşmaya çalışıyor.
Erzurum'da kadın giyim mağazasından online satış platformuyla Kocaeli Kartepe ilçesinde yaşayan bir kişi mont satın aldı. Bir süre sonra mont, değişim için mağazanın Erzurum'daki merkezine gönderildi. Kargo aracılığıyla gelen montu inceleyen mağaza müdürü Habibe Tok, cebinde Kocaeli Kartepe'de bir kuyumcuya ait küçük bir çanta içinde yaklaşık 30 bin lira değerinde altın bilezik buldu.
Daha önce iade edilen giysilerden eşya çıkmasına alışkın olan mağaza çalışanları altın bileziği görünce şaşkınlık yaşadı. Çalışanlar bileziği Erzurum'da bir kuyumcuya götürerek gerçek olduğunu ve yaklaşık 30 bin lira değerinde olduğunu öğrendi.
SAHİBİ BULUNAMADI
Mağaza müdürü Tok, üzerinde sadece Çağlagül Kılıç ismi yer alan belgede iletişim bilgilerini bulmaya çalıştı. Müşteriye ait herhangi bir adres ve iletişim bilgisi bulamayan Tok, bilinmeyen numaralar servisinden de herhangi bir adres ya da telefon numarasına ulaşamadı. Habibe Tok ile mağaza çalışanları, 30 bin liralık bileziğin sahibini bulabilmek için arayışlarını sürdürüyor.
Kabanın sahibine ulaşana kadar araştırmalarının devam edeceğini belirten Tok, "Bileziğin sahte mi gerçek mi olduğunu belirledik. Yaklaşık 30 bin lira değerinde olduğunu öğrendiğimiz bileziğin sahibini bulabilmek için araştırma yaptık. İade belgesinde sadece Çağlagül Kılıç ismi yer alan müşteriyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Online satış platformu, kargo belgesi ve bilinmeyen numaralar servisiyle irtibata geçmemize rağmen bir adres tespit edemedik. Müşterimizin mağdur olmaması için araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Bileziği güvende, bize ulaşması halinde kendisine teslim ederiz" dedi.
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