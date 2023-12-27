İbadethane tartışmasında Sayın’dan suç duyurusu

Yayınlanma: 27.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 27.12.2023 - 04:00

Kadir Has Üniversitesi’nde bir grup öğrenciyle akademisyen Zeliha Gizem Sayın arasında “ibadethane” yazılı odanın dışında ayakkabı çıkarılması nedeniyle tartışma çıktı. “Burası mescit değil” diyen Sayın, Emniyet’e ifadeye çağrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı Oktay Saral da Sayın’ı hedef gösterdi. Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi, yaptıkları yazılı açıklama ile akademisyene sahip çıktı. Sayın konu hakkında suç duyurusunda bulunacak.