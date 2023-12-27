İbadethane tartışmasında Sayın’dan suç duyurusu
Kadir Has Üniversitesi’nde akademisyen Zeliha Gizem Sayın ile öğrenciler arasındaki, 'ibadethane-ayakkabı' tartışması sosyal medyada yansımıştı. Sayın, suç duyurusunda bulunacak.
Kadir Has Üniversitesi’nde bir grup öğrenciyle akademisyen Zeliha Gizem Sayın arasında “ibadethane” yazılı odanın dışında ayakkabı çıkarılması nedeniyle tartışma çıktı. “Burası mescit değil” diyen Sayın, Emniyet’e ifadeye çağrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı Oktay Saral da Sayın’ı hedef gösterdi. Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi, yaptıkları yazılı açıklama ile akademisyene sahip çıktı. Sayın konu hakkında suç duyurusunda bulunacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çağla Şıkel gözyaşlarına boğuldu
- Kadıköy'de bina çöktü!
- Demirtaş'tan 'Kızıl Goncalar' yorumu
- Bahçeli'den Özel'e açık tehdit!
- Kızıl Goncalar'daki o sahne gündem oldu
- Ersan Şen, Özgür Özel'i hedef aldı
- 'PKK'nın adını anmayan Erdoğan'dır!'
- Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
- Galatasaraylı futbolcudan veda gibi paylaşım!
- Asgari ücrette Erdoğan 'sürpriz'i