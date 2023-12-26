Kadir Has'taki 'ibadethane' tartışması sonrası Eğitim Sen'den 'destek' açıklaması: 'Meslektaşımızın yanındayız'

Yayınlanma: 26.12.2023 - 00:10

Güncelleme: 26.12.2023 - 00:10

Kadir Has Üniversitesi’nde akademisyen Zeliha Gizem Sayın ile bir grup öğrenci arasındaki 'ibadethane-ayakkabı' tartışması sosyal medyaya yansımıştı.

Görüntülerin sosyal medyada yer bulmasının ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral, ve TÜGVA Sayın'ı hedef göstermiş, üniversite öğrencileri ise, “Hocamınız yanındayız” diyerek destekte bulunmuşlardı.

Son olarak, Eğitim Sen 6 Nolu Üniversiteler Şubesi'nden Sayın'a sosyal medya üzerinden destek geldi.

Şube'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "Kadir Has Üniversitesi’nde üyemize yönelik yalan ve iftiralarla gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz, arkadaşımızın sonuna kadar yanındayız" denildi.

"MESLEKTAŞIMIZIN HAKLARININ KORUNACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR"

Destek açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"AKP iktidarında üniversitelere yönelik baskı, dinsel özgürlükler ve haklar suistimal edilerek provokasyonlarla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Kadir Has Üniversitesi'nde bir grup, ibadet odası kullanma hakkını bahane ederek, sendikamız üyesi bir kadın akademisyen meslektaşımıza karşı tehdit, taciz ve sindirme girişiminde bulunmuştur.

Yasalarca koruma altına alınan din ve vicdan özgürlüğü, dinsel ibadetlerin özgürce yerine getirilebilmesi ve bu doğrultuda yükseköğretim kurumlarının içinde her din ve inançtan insanın kullanabileceği ibadet odalarının erişime açılması laik bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasındaki laiklik ilkesinin bir uygulamasıdır. Bu uygulama üniversitelerde laiklik ilkesinin getirdiği özgürlükleri kendi dar ajandalarına alet edenlerin bir silahı değildir ve olamaz. Bu çerçevede üyemizin, herkese açık ve kamusal bir alanın kullanımına ilişkin üniversite tarafından getirilmiş kurallara uyulması yönünde uyarıda bulunduğu için hedef gösterilmesini kınıyoruz.

Önce meslektaşımızın odasına girilerek sonrasında ise rızası olmadan sosyal medyada görüntüleri paylaşılarak birçok tehdit ve taciz nitelikli mesajla hedef gösterilen meslektaşımızın haklarının ve itibarının Kadir Has Üniversitesi yönetimi ve çalışanları tarafından korunacağına inancımız tamdır. Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi olarak bütün üyelerimiz ile bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Meslektaşımızın sonuna kadar yanındayız!"