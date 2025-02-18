Yayınlanma: 18.02.2025 - 11:22

Güncelleme: 18.02.2025 - 11:22

İBB memur alımı başvuru işlemleri 16 Şubat tarihinde tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başladı. Peki, İBB 1.532 memur alımı başvuru sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB MEMUR ALIMI 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB memur alımı sonuçları için takvim belli oldu. Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip sonuçlar 24 Şubat Pazartesi günü açıklanacak. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

EN YÜKSEK ADAYDAN BAŞLANACAK

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday; memur kadroları için sözlü sınava, İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadroları için yazılı ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ DÜZENLENECEK

Belediyeden yapılan açıklamada “ Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Kurumumuzca düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine https://www.turkiye.gov.tr üzerinden erişebilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. “ ifadeleri kullanıldı. Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.