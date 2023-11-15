İBB açıkladı: Toplu taşımada yaşanan yoğunluğun sebebi belli oldu
İstanbul’da sabah ve akşam saatlerinde toplu taşımada yaşanan yoğunluğun nedeni belli oldu. İBB paylaştığı verilerle bir ayda toplu taşımayı kullanan kişi sayısındaki farkı ortaya koydu.
İstanbul’daki metro ve metrobüs araçlarında yoğunluk yaşanıyor. Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), gün içinde yolcu yoğunluğuna müdahale etmek için ara istasyonlara toplamda 400 boş metrobüs göndermeye başladı.
ÜST GEÇİTLER YENİLENDİ
Kitlesel toplu taşımadaki 'teknik arızalar' ve aksamaların yanı sıra üst geçitlerdeki yetersizlik de büyük bir sorun olarak yapılan şikayetlerin bir parçası oldu. Bunun üzerine İBB, Beylikdüzü ve Edirnekapı istasyonlarında ilave üst geçit yaptı.
Şükrübey ve Beşyol istasyonların üst geçitleri yenilenerek kapasiteleri artırıldı. Yaşanan olağanüstü yoğunluğun nedenini İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eylül ve Ekim aylarının istatistiklerini paylaşarak açıkladı.
METROBÜSTE BİR AYDA 4 MİLYON ARTIŞ
İBB’nin paylaştığı verilere göre, İstanbul’da Eylül ayında metrobüs araçlarında 22.560.068 İstanbulkart kullanımı gerçekleşirken, Ekim ayında ortalama 26.580.674 İstanbulkart kullanımı oldu.
METRODA 12 MİLYON ARTIŞ
Eylül ayında metro araçlarında 68.335.307 İstanbulkart kullanımı gerçekleşirken, Ekim ayında ortalama 80.513.877 İstanbulkart kullanımı olduğu açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre, Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 67 bin 51 kişi artarak 15 milyon 907 bin 951 kişi oldu.
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