İBB açıkladı: Toplu taşımada yaşanan yoğunluğun sebebi belli oldu

Yayınlanma: 15.11.2023 - 09:31

Güncelleme: 15.11.2023 - 09:31

İstanbul’daki metro ve metrobüs araçlarında yoğunluk yaşanıyor. Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), gün içinde yolcu yoğunluğuna müdahale etmek için ara istasyonlara toplamda 400 boş metrobüs göndermeye başladı.

ÜST GEÇİTLER YENİLENDİ

Kitlesel toplu taşımadaki 'teknik arızalar' ve aksamaların yanı sıra üst geçitlerdeki yetersizlik de büyük bir sorun olarak yapılan şikayetlerin bir parçası oldu. Bunun üzerine İBB, Beylikdüzü ve Edirnekapı istasyonlarında ilave üst geçit yaptı.

Şükrübey ve Beşyol istasyonların üst geçitleri yenilenerek kapasiteleri artırıldı. Yaşanan olağanüstü yoğunluğun nedenini İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eylül ve Ekim aylarının istatistiklerini paylaşarak açıkladı.

METROBÜSTE BİR AYDA 4 MİLYON ARTIŞ

İBB’nin paylaştığı verilere göre, İstanbul’da Eylül ayında metrobüs araçlarında 22.560.068 İstanbulkart kullanımı gerçekleşirken, Ekim ayında ortalama 26.580.674 İstanbulkart kullanımı oldu.

METRODA 12 MİLYON ARTIŞ

Eylül ayında metro araçlarında 68.335.307 İstanbulkart kullanımı gerçekleşirken, Ekim ayında ortalama 80.513.877 İstanbulkart kullanımı olduğu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre, Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 67 bin 51 kişi artarak 15 milyon 907 bin 951 kişi oldu.