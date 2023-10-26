Toplu taşımaya kredi kartı düzenlemesi: Yüzde 33,33 indirim!
UKOME Ekim ayı olağan toplantısında, sınırlı kullanımlı elektronik bilet ve kredi-banka kartları ücret tarifelerine yüzde 33,33 indirim yapılması yönünde karar alındı. Düzenleme, 1 Kasım itibariyle geçerli olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ekim ayı olağan toplantısını Zeytinburnu 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.
Toplantıda, sınırlı kullanımlı elektronik bilet ve kredi-banka kartları ücret tarifelerine yeni düzenleme getirildi.
1 KASIM'DAN İTİBAREN GEÇERLİ
Alınan kararla ücret tarifelerine yüzde 33,33 indirim yapılması kararlaştırıldı. Tarife değişimi 1 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.
Sınırlı Kullanımlı Elektronik Bilet ve Kredi-Banka kartları tarife şu şekilde:
Tek geçişlik bilet 30 TL’den 20 TL’ye, iki geçişlik bilet 50 TL’den 38 TL’ye, üç geçişlik bilet 80 TL’den 60 TL’ye, Marmaray Kurumsal tek geçişlik bilet 80 TL’den 60 TL’ye, metrobüsle 60 TL'den 38 TL'ye indirildi.
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