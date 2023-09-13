'İBB' adına internet sitesi açıp 'sahte plaka' satanlara operasyon: 19 gözaltı

Yayınlanma: 13.09.2023 - 11:28

Güncelleme: 13.09.2023 - 11:38

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosu koordinesinde yürütülen “Nitelikli Dolandırıcılık" ve “Resmi Belgede Sahtecilik" soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte servis plakası üreten ve satan kişiler olduğunu belirledi.

Ekipler konuyla ilgili yaptıkları incelemelerde bazı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına sahte bir internet sitesi açarak buradan servis taşımacılığı yapmak isteyen kişilere web sitesi bağlantısı attıkları, bu bağlantılar sayesinde güven kazandıklarını belirledi.

NOTERLERİ DE YANILTTILAR

Şüphelilerin açtıkları sahte internet sitesi ve sahte karekodlarla noterleri de yanılttıkları, sahte servis plakalarını yetkisiz kişiler adına noterde tescil ettirdikleri böylece sahte üretilen plakaların hileli yöntemle kamu kurumu nezdinde resmiyete kavuşturulduğu saptandı.

YAKLAŞIK 110 MİLYON LİRA KAMU ZARARI

Bu şekilde toplam 37 sahte plaka kullanan servisin taşımacılık yaptığı, şüphelilerin bu yöntemle güncel enflasyon değerleriyle yaklaşık 12 milyon elde ettikleri öğrenildi. Belediyeye ödenmesi gereken paranın şüphelilerin eline geçmesiyle de yaklaşık 110 milyon lira kamu zararı oluştuğu, sahte plakayla taşımacılık yapan kişilerin fahiş fiyat uygulamalarıyla yurttaşları da mağdur ettikleri tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler çalışmalarının ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul merkez olmak üzere Adana, Kayseri, Yozgat, Rize, Kastamonu, Sivas ve Antalya’da eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 19 şüpheli yakalandı. 3 şüphelinin benzer suçlardan cezaevinde olduğu, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.