İBB AKP'li belediye başkanlarının kaldığı villaları kamuya kazandırdı

10 Ocak 2022 Pazartesi, 16:30

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı, eski İBB başkanları ile 12 AKP’li belediye başkanının yaşadığı villa tipi lojmanları kamuya kazandırdı. Alanda bulunan en büyük villayı kullanan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun yaşadığı konut danışman ofislerine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın villası ise kamusal tasarım ofisine dönüştürüldü.

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde villaya dönüştürülen Florya’da ormanlık alanın içinde bulunan konutlar AKP’li 12 belediye başkanının ailesine tahsis edilmişti.

İBB yönetimi, 12 AKP’li aile tarafından kullanılan villaları boşalttı ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Kampüsü yaptı. Yakın bir tarihte açılacak olan kampüse bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in adı verildi.

Alanda bulunan 11 villa, 20-25 kişi kapasiteli ofislere dönüştürüldü. Dört villa yemekhane, toplantı salonu, idari bina ve icra ofisi olarak kullanılmaya başlanılacak. Başkanlık konutu olan villa, İPA ve İBB icra ofisi oldu. Topbaş'ın çizim odası olarak kullandığı hobi binası ise toplantı salonuna dönüştürüldü. 850 metrekarelik havuz ise 200 kişi kapasiteli konferans salonu olarak kullanılacak.

DANIŞMAN OFİSLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun yaşadığı konut, alandaki en büyük villa ve bugün artık danışman ofisleri olarak kullanılıyor. Eski Beyoğlu Belediye Başkanı olan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın ek bina yapılarak büyüttüğü ev ise şimdi kamusal tasarım ofisi oldu.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun villası Danışman ofisleri; Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay'ın villası İPA Platformlar; Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver'in villası İdari Ofis; Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın villası Sosyal Politikalar Ofisi; Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner'in villası Vizyon 2050 Ofisi; Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın villası İstanbul İstatistik Ofisi; Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in villası Enstitü Ofisi; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin'in villası Girişimcilik Ofisi; Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın villası İstanbul Yatırım Ajansı; Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in villası İdari Ofis ve Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman'ın villası ise Kafe ve yemekhane olarak kullanılıyor.