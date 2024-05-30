İBB, Anne Kart uygulamasıyla 675 bin anneye ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde 2020 yılının temmuz ayında hayata geçirilen Anne Kart uygulaması ile 675 bin anne 159 milyon kez ücretsiz toplu ulaşım hizmetinden faydalandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 15:46
İBB, Anne Kart uygulamasıyla 675 bin anneye ulaştı
Abone Ol google-news

Annelerin sosyal hayata katılımını artırma ve aile ekonomisine katkıda bulunma hedefi ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) tarafından hayata geçirilen Anne Kart projesi sayesinde bugüne kadar toplamda 675 bin anne 159 milyon kez ücretsiz toplu ulaşım hizmetinden faydalandı. 0-4 yaş arası çocuğu olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı annelere toplu ulaşımda ücretsiz tarife uygulayan Anne Kart uygulamasından şu an aktif olarak 348 bin anne faydalanmaya devam ediyor.

57 MİLYON ÜCRETSİZ GEÇİŞ SAĞLANDI

Geçen yıl mayıs ayından bu yana olan tarihleri kapsayan son bir yılda ilk kez kart başvurusu, kayıp ve yenileme ile beraber 146 bin 114 Anne Kart verildi. Son bir yıl içerisinde 348 bin aktif Anne Kartlı toplam 57 milyon kez toplu ulaşım hizmetinden ücretsiz yararlandı.

NASIL ALINIR?

İlk kez başvuru yapacak olan anneler, “https://bireysel.istanbulkart.istanbul” internet sitesi üzerinden başvurularını yapabiliyor. Kayıp ve yenileme işlemlerinin yanı sıra ilk başvuru işlemleri için de nüfus cüzdanı aslı ve son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafla en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezi’ne şahsen gidilerek Anne Kart temin edilebiliyor. Başvurunun, başvuru sahibinin eş ya da çocukları tarafından yapılması durumunda her iki kişinin de (kart sahibi ve başvuru yapan kişi) kimlik aslını ibraz etmesi gerekiyor.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Tasarruf tedbiri' kapattırdı: Oyuncular çay ocağına sürüldü

'Tasarruf tedbiri' kapattırdı: Oyuncular çay ocağına sürüldü
Yabancı arkeologlar Kemer’de su altındaki kültürel zenginlikleri gözlemledi

Yabancı arkeologlar Kemer’de su altındaki kültürel zenginlikleri gözlemledi
Erdoğan imzaladı: Afganistan ile vize uygulamasında değişiklik

Erdoğan imzaladı: Afganistan ile vize uygulamasında değişiklik
Evinde 15 gram uyuşturucu bulunmuştu! Kalben’in ifadesi ortaya çıktı

Evinde 15 gram uyuşturucu bulunmuştu! Kalben’in ifadesi ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti: 'İçeride tutulmasını asla doğru bulmuyorum'

Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti: 'İçeride tutulmasını asla doğru bulmuyorum'
Galatasaray’dan İngiltere’ye flaş çıkartma: Dünya yıldızları gelecek!

Galatasaray’dan İngiltere’ye flaş çıkartma: Dünya yıldızları gelecek!
Dünyanın en pahalı pasaportları belli oldu! Türkiye zirvede yer aldı

Dünyanın en pahalı pasaportları belli oldu! Türkiye zirvede yer aldı
Antalyaspor’da Alex de Souza resmi sözleşmeyi imzaladı

Antalyaspor’da Alex de Souza resmi sözleşmeyi imzaladı